Будущие владельцы электромобилей все чаще думают о том, где их заряжать. Одна сложность в том, что станций пока недостаточно по всей стране. Другая – что они располагаются в разных местах, каждая со своими преимуществами и недостатками. Можно ли оставлять электромобиль на зарядке на ночь и когда этого лучше не делать – читайте в материале.

Можно ли оставлять электромобиль на зарядке на ночь

По мнению автомеханика Андрея Маценко, оставлять электромобиль на зарядке на ночь можно. Но для нормальной эксплуатации нужна трехфазная розетка в гараже или на стоянке, которая позволит зарядиться полностью за 7-8 часов.

Также обратите внимание на следующие правила:

Без постоянного места с электророзеткой пользоваться электромобилем очень неудобно, поэтому учтите этот фактор перед покупкой такого автомобиля. Также учитывайте и нашу ситуацию со светом. Без быстрых электрозаправок мощностью от 50 кВт и выше на трассах далекие поездки проблематичны.

Когда заряжать электромобиль ночью нет смысла

Новые электромобили обеспечены хорошим запасом энергии и могут проехать довольно большую дистанцию без подзарядки за один раз. Если вы не ездите регулярно на работу или на какие-то дальние расстояния, вам не нужно заряжать электромобиль каждую ночь.