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Поддержанные авто подорожали в Украине — как изменились цены и на какие модели

29 мая 2023, 15:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Unsplash

В апреле в Украине подорожали подержанные автомобили — изменения коснулись почти всех популярных на рынке моделей.

Наибольше цены в интернете выросли на некоторые модели BMW, не коснулись изменения ВАЗ 2106. 

Как изменились цены на поддержанные авто в апреле 2023:

  1. BMW 5 Series — +$625, +10,1%
  2. BMW 3 Series — +$500, +9,1%
  3. ВАЗ 2101 — +$27, +4,9%
  4. ВАЗ 2107 — +$50, +4,8%
  5. Ford Focus — +$250, +4,1%
  6. Mercedes-Benz E-Class — +$200, +3,8%
  7. ВАЗ 2109/21099 — +$50, +3,4%
  8. Audi A6 — +$200, +3,4%
  9. Volkswagen Passat — +$223, +3,3%
  10. Volkswagen Golf — +$160, +3,2%
  11. Renault Megane — +$200, +3,1%
  12. Daewoo Lanos — +$55, +2,2%
  13. Opel Astra — +$100, +2%
  14. Skoda Octavia — +$51, +0,7%
  15. ВАЗ 2106 — без изменений

Средняя цена легковушек, которые продавали в интернете в апреле 2023 — $5 600, что на 5,7% больше, чем в марте этого года. Таким образом, в Украине продолжают дорожать подержанные легковые автомобили.

Стоит отметить, что в апреле украинцы разместили на 15% меньше количество объявлений о продаже авто, нежели в марте — 218, 4 тыс.

Больше всего предложений зафиксировано в Киевской области и Киеве, далее идет Львовская и Днепропетровская области. Наименьше объявлений появилось с Херсонской, Луганской и Кировоградской областях.

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Источник
Институт исследований авторынка
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