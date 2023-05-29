В апреле в Украине подорожали подержанные автомобили — изменения коснулись почти всех популярных на рынке моделей.

Наибольше цены в интернете выросли на некоторые модели BMW, не коснулись изменения ВАЗ 2106.

Как изменились цены на поддержанные авто в апреле 2023:

BMW 5 Series — +$625, +10,1% BMW 3 Series — +$500, +9,1% ВАЗ 2101 — +$27, +4,9% ВАЗ 2107 — +$50, +4,8% Ford Focus — +$250, +4,1% Mercedes-Benz E-Class — +$200, +3,8% ВАЗ 2109/21099 — +$50, +3,4% Audi A6 — +$200, +3,4% Volkswagen Passat — +$223, +3,3% Volkswagen Golf — +$160, +3,2% Renault Megane — +$200, +3,1% Daewoo Lanos — +$55, +2,2% Opel Astra — +$100, +2% Skoda Octavia — +$51, +0,7% ВАЗ 2106 — без изменений

Средняя цена легковушек, которые продавали в интернете в апреле 2023 — $5 600, что на 5,7% больше, чем в марте этого года. Таким образом, в Украине продолжают дорожать подержанные легковые автомобили.

Стоит отметить, что в апреле украинцы разместили на 15% меньше количество объявлений о продаже авто, нежели в марте — 218, 4 тыс.

Больше всего предложений зафиксировано в Киевской области и Киеве, далее идет Львовская и Днепропетровская области. Наименьше объявлений появилось с Херсонской, Луганской и Кировоградской областях.