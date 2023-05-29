В апреле в Украине подорожали подержанные автомобили — изменения коснулись почти всех популярных на рынке моделей.
Наибольше цены в интернете выросли на некоторые модели BMW, не коснулись изменения ВАЗ 2106.
Как изменились цены на поддержанные авто в апреле 2023:
- BMW 5 Series — +$625, +10,1%
- BMW 3 Series — +$500, +9,1%
- ВАЗ 2101 — +$27, +4,9%
- ВАЗ 2107 — +$50, +4,8%
- Ford Focus — +$250, +4,1%
- Mercedes-Benz E-Class — +$200, +3,8%
- ВАЗ 2109/21099 — +$50, +3,4%
- Audi A6 — +$200, +3,4%
- Volkswagen Passat — +$223, +3,3%
- Volkswagen Golf — +$160, +3,2%
- Renault Megane — +$200, +3,1%
- Daewoo Lanos — +$55, +2,2%
- Opel Astra — +$100, +2%
- Skoda Octavia — +$51, +0,7%
- ВАЗ 2106 — без изменений
Средняя цена легковушек, которые продавали в интернете в апреле 2023 — $5 600, что на 5,7% больше, чем в марте этого года. Таким образом, в Украине продолжают дорожать подержанные легковые автомобили.
Стоит отметить, что в апреле украинцы разместили на 15% меньше количество объявлений о продаже авто, нежели в марте — 218, 4 тыс.
Больше всего предложений зафиксировано в Киевской области и Киеве, далее идет Львовская и Днепропетровская области. Наименьше объявлений появилось с Херсонской, Луганской и Кировоградской областях.