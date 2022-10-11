В Украине постепенно восстанавливается рынок новых авто. В сентябре 2022 года украинцы приобрели более 3,5 тыс. легковиков прямо из салона. Это на 64% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 11% больше, чем в августе.

Примечательно, что не все автомобили ввозились из-за границы — 335 единиц транспорта (9,5% из общего числа) собирались на территории Украины.

Лидером по продажам японская Toyota — 646 авто уехали из автосалона в первом месяце осени. Второе место за Hyundai — автомобили этого бренда понравились 279 украинцам. Тройку лидеров замыкают люксовые BMW — 252 автомобиля.

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Четвертое место за Mitsubishi — 223 авто, а пятое место за KIA — 217 единиц.

В отличие от вторичного рынка, немецкие Volkswagen расположились на шестом месте с показателем в 210 авто. Седьмое место за бюджетными, но надежными Renault — 207 авто.

Восьмое место за люксовыми Mercedes — 195 авто, а предпоследнее за такими ж дорогими Audi — 126 авто.

Последнее место за французами — 94 украинца остановили свой выбор на Peugeot.

Впрочем, подержанных авто в Украину завозят все меньше. Статистика за сентябрь показала, что наши водители растаможили 15,7 тыс. авто в первый месяц осени. Это на 5% меньше, чем в последний месяц лета.