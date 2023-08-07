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Астрология

Смена сезона будет сложной: магнитные бури в сентябре 2023

7 августа 2023, 08:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сонце
Источник: Unsplash

Магнитные бури в сентябре 2023 окажут сильное влияние на самочувствие людей. Этому поспособствует и смена сезона, поэтому стоит быть заранее готовым к солнечной активности.

Факты ICTV составили подробный список магнитных бурь сентября 2023, чтобы подготовиться заранее к возможным изменениям.

Первая магнитная буря ожидается 6 сентября. Она будет достаточно сильной, поэтому запасайтесь лекарствами и не перенапрягайте свою голову и организм. Проводите больше времени на улице, но спортивные занятия лучше отложить.

Второй период солнечной активности ожидается с 7 по 10 сентября. Она будет слабой, так что многие могут и не заметить воздействия нашего светила на организм.

Третья магнитная буря ожидается уже в конце месяца — 26-28 сентября. Она будет средней силы — спросите лишний раз у пожилых знакомых об их самочувствии.

Последняя солнечная активность сентября будет приходиться на 30 число — именно в последний день месяца будет сильная активность. Позаботьтесь заранее о себе в преддверии трудного дня.

Чтобы уменьшить зависимость от магнитных бурь и не ухудшать самочувствие, рекомендуется придерживаться нескольких привил

  • чаще выходите на улицу, чтобы подышать свежим воздухом;
  • откажетесь от алкоголя и жирной пищи — токсикация организма только навредит;
  • попытайтесь выспаться и ложитесь спать не слишком поздно;
  • принимайте контрастный душ;
  • пейте больше воды.
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