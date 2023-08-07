Магнітні бурі у вересні 2023 року сильно вплинуть на самопочуття людей. Цьому посприяє і зміна сезону, тому варто бути заздалегідь готовим до сонячної активності.

Факти ICTV склали детальний список магнітних бур вересня 2023, щоб підготуватися заздалегідь до можливих змін.

Перша магнітна буря очікується 6 вересня. Вона буде досить сильною, тому запасайтеся ліками та не перенапружуйте свою голову й організм. Проводьте більше часу на вулиці, але спортивні заняття краще відкласти.

Другий період сонячної активності очікується з 7 до 10 вересня. Буря буде слабкою, тож багато хто може і не помітити впливу нашого світила на організм.

Третя магнітна буря очікується вже наприкінці місяця – 26-28 вересня. Вона буде середньої сили.

Остання сонячна активність вересня припадатиме на 30 число – саме в останній день місяця буде сильна активність. Подбайте заздалегідь про себе напередодні важкого дня.

Щоб зменшити залежність від магнітних бур і не погіршувати самопочуття, рекомендується дотримуватися кількох правил: