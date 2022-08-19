За решетку сядут не все: таролог увидела “чистки” в Украине после победы

После победы в войне Украине придется бороться с предателями и врагами внутри страны, убеждена победительница 15-го сезона Битвы экстрасенсов Яна Пасынкова.

– Я вижу победу, но война продолжится внутри страны. Нам придется поквитаться с предателями и врагами. К сожалению, вижу, что не все попадут за решетку, кто-нибудь будет убегать. Но глобально это время для Украины и мира – санитарное. На раскладе выпадает карта чистки. Поэтому это важный этап, который прочат карты, после нашей победы, конечно.