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За ґрати сядуть не всі: таролог побачила “чистки” в Україні після перемоги

19 Серпня 2022, 15:04
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
За ґрати сядуть не всі: таролог побачила “чистки” в Україні після перемоги

Після перемоги у війні Україні доведеться боротися зі зрадниками та ворогами всередині країни, переконана переможниця 15 сезону Битви екстрасенсів Яна Пасинкова.

– Я бачу перемогу, але війна продовжиться всередині країни. Нам доведеться поквитатися зі зрадниками та ворогами. На жаль, бачу, що не всі потраплять за ґрати, хтось тікатиме. Але глобально цей час для України та світу – санітарний. На розкладі випадає карта чистки. Тому, це важливий етап, який пророкують карти, після нашої перемоги, звісно.

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