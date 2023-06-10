Пропагандист Владимир Соловьев неизлечимо болен. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.
По словам Гордеева, приспешник Кремля часто употребляет алкоголь и от того имеет серьезные психологические проблемы, а также воспаление органов.
— Алкоголь, который Соловьев потребляет регулярно, уже делает свои невероятные штуки. Болезни есть, довольно серьезные. От психологических до воспаления определенных органов. У людей с таким негативным аспектом самая забитая чакра — горло. Есть вероятность, что у него будет раковое заболевание. Есть подпись договора с дьяволом, — убежден мольфар.
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