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Алкоголь делает свое! Мольфар увидел букет болезней у Соловьева

10 июня 2023, 08:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Алкоголь робить своє! Мольфар побачив букет хвороб у Соловйова

Пропагандист Владимир Соловьев неизлечимо болен. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

По словам Гордеева, приспешник Кремля часто употребляет алкоголь и от того имеет серьезные психологические проблемы, а также воспаление органов.

— Алкоголь, который Соловьев потребляет регулярно, уже делает свои невероятные штуки. Болезни есть, довольно серьезные. От психологических до воспаления определенных органов. У людей с таким негативным аспектом самая забитая чакра — горло. Есть вероятность, что у него будет раковое заболевание. Есть подпись договора с дьяволом, — убежден мольфар.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Володимир Соловйов Россия
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