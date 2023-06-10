Пропагандист Владимир Соловьев неизлечимо болен. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

По словам Гордеева, приспешник Кремля часто употребляет алкоголь и от того имеет серьезные психологические проблемы, а также воспаление органов.