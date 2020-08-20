В четверг, 20 августа, Луна пребывает в знаке Дева. Это 2 лунный день.

В этот период у многих все будет складываться хорошо, однако стоит приложить максимум усилий.

Все финансовые дела, при правильном подходе, будут иметь высокое вознаграждение.

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20 августа – один из нейтральных дней в лунном календаре. Во второй лунный день стоит больше времени уделить собственным эмоциям, и научиться их контролировать. Возможно, это поможет решить множество проблем.

В личной сфере настает этап переосмысления нынешних взаимоотношений и вполне вероятно, вывод их на наиболее высокий уровень.

У многих в четверг будет обостряться интуиция, поэтому стоит внимательнее отнестись к сказанным словам. Не стоит резко реагировать на некоторые замечания, особенно от компетентных людей.

В общем в лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных