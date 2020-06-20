В субботу, 20 июня, Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 29 лунный день.

В этот день астрологи рекомендуют отдохнуть от рутинных дел. Удачное время для занятий домашними делами.

Однако 20 июня лучше отдохнуть, и набраться сил перед предстоящей неделей, которая может даться нелегко.

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В 29 лунный день могут неудачно идти финансовые дела. От любых серьезных покупок астрологи рекомендуют отказаться. Однако для приобретения тех вещей, которых вы давно планировали, это будет удачный день.

Общий жизненный тонус организма может быть пониженным, поэтому стоит осторожнее относиться к конфликтным ситуациям, которые могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

Для 29 лунного дня может быть свойственной пассивность, но все же стоит дать организму небольшой перерыв и возможность отдохнуть.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.