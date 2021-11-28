Приближаются новогодние праздники — самое время подумать о том, что можно подарить на Новый год 2022. Многих этот вопрос вводит в ступор, потому что людей, которым нужно что-то подарить, так много, а идей очень мало. Идеи, описанные в этом материале, помогут выбрать подарки на Новый год.

Покровителем Нового года 2022 является Водяной Тигр, поэтому обращайте внимание на подарки таких цветов: золотой, белый, голубой, серебряный, оранжевый.

Обратите внимание: Тигр любит, когда подарки выбирают с душой, поэтому подойдите к выбору осознанно – самое главное, чтобы человеку понравилось.

Идеи для подарков близким

Для близких людей и друзей следует выбрать такие варианты подарков, которые прослужат еще долгие годы, будут приятными, нужными и полезными.

Мужу можно подарить:

парфюм;

гаджеты или аксессуары к уже имеющимся;

парные свитера;

VR-очки;

игровую консоль;

вертолет на радиоуправлении.

Для жены на Новый год 2022 можно выбрать:

билеты на любимый спектакль или концерт;

ювелирные украшения;

сертификаты на покупки в магазинах косметики;

гаджеты для красоты;

брендовую сумку;

видеопоздравление от любимой звезды;

романтический ужин в ресторане ее мечты.

Родителям можно подарить:

бытовую технику (робот-пылесос, микроволновка, кофеварка и т.п.);

поездку в другую страну;

набор бокалов;

семейный портрет.

Детям понравятся:

мягкие игрушки;

Lego;

куклы Barbie;

гаджеты (смартфон или планшет);

вещи, связанные с их любимыми фильмами, мультиками, играми или музыкальными группами (одежда, чашки, постеры и т.д.);

книги и комиксы;

детская косметика.

Подарки для друзей:

кухонная или столовая посуда;

набор постельного белья;

набор дорогих чаев и кофе;

теплый плед;

сертификат на семейный поход в горы.

Идеи для подарков коллегам

Выбирая подарки на Новый год, не стоит забывать и о людях, с которыми вы проводите много времени на работе – о коллегах. Подарки для них могут быть недорогими, но приятными, забавными и полезными.

Вот, что можно подарить коллегам:

новогодние магниты на холодильник;

канцелярия с символикой Тигра;

перьевые ручки;

суккуленты или другие растения в маленьких горшках;

планеры на 2022 год;

шоколадные наборы.

Желаем вам вдохновения в выборе новогодних подарков!