Приближаются новогодние праздники — самое время подумать о том, что можно подарить на Новый год 2022. Многих этот вопрос вводит в ступор, потому что людей, которым нужно что-то подарить, так много, а идей очень мало. Идеи, описанные в этом материале, помогут выбрать подарки на Новый год.
Покровителем Нового года 2022 является Водяной Тигр, поэтому обращайте внимание на подарки таких цветов: золотой, белый, голубой, серебряный, оранжевый.
Обратите внимание: Тигр любит, когда подарки выбирают с душой, поэтому подойдите к выбору осознанно – самое главное, чтобы человеку понравилось.
Идеи для подарков близким
Для близких людей и друзей следует выбрать такие варианты подарков, которые прослужат еще долгие годы, будут приятными, нужными и полезными.
Мужу можно подарить:
- парфюм;
- гаджеты или аксессуары к уже имеющимся;
- парные свитера;
- VR-очки;
- игровую консоль;
- вертолет на радиоуправлении.
Для жены на Новый год 2022 можно выбрать:
- билеты на любимый спектакль или концерт;
- ювелирные украшения;
- сертификаты на покупки в магазинах косметики;
- гаджеты для красоты;
- брендовую сумку;
- видеопоздравление от любимой звезды;
- романтический ужин в ресторане ее мечты.
Родителям можно подарить:
- бытовую технику (робот-пылесос, микроволновка, кофеварка и т.п.);
- поездку в другую страну;
- набор бокалов;
- семейный портрет.
Детям понравятся:
- мягкие игрушки;
- Lego;
- куклы Barbie;
- гаджеты (смартфон или планшет);
- вещи, связанные с их любимыми фильмами, мультиками, играми или музыкальными группами (одежда, чашки, постеры и т.д.);
- книги и комиксы;
- детская косметика.
Подарки для друзей:
- кухонная или столовая посуда;
- набор постельного белья;
- набор дорогих чаев и кофе;
- теплый плед;
- сертификат на семейный поход в горы.
Идеи для подарков коллегам
Выбирая подарки на Новый год, не стоит забывать и о людях, с которыми вы проводите много времени на работе – о коллегах. Подарки для них могут быть недорогими, но приятными, забавными и полезными.
Вот, что можно подарить коллегам:
- новогодние магниты на холодильник;
- канцелярия с символикой Тигра;
- перьевые ручки;
- суккуленты или другие растения в маленьких горшках;
- планеры на 2022 год;
- шоколадные наборы.
Желаем вам вдохновения в выборе новогодних подарков!