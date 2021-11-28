Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Праздники в Украине

Что можно подарить на Новый год 2022 — идеи подарков

28 ноября 2021, 16:15
Марина Корзун
Что можно подарить на Новый год 2022 — идеи подарков

Приближаются новогодние праздники — самое время подумать о том, что можно подарить на Новый год 2022. Многих этот вопрос вводит в ступор, потому что людей, которым нужно что-то подарить, так много, а идей очень мало. Идеи, описанные в этом материале, помогут выбрать подарки на Новый год.

Покровителем Нового года 2022 является Водяной Тигр, поэтому обращайте внимание на подарки таких цветов: золотой, белый, голубой, серебряный, оранжевый.

Обратите внимание: Тигр любит, когда подарки выбирают с душой, поэтому подойдите к выбору осознанно – самое главное, чтобы человеку понравилось.

Идеи для подарков близким

Для близких людей и друзей следует выбрать такие варианты подарков, которые прослужат еще долгие годы, будут приятными, нужными и полезными.

Мужу можно подарить:

  • парфюм;
  • гаджеты или аксессуары к уже имеющимся;
  • парные свитера;
  • VR-очки;
  • игровую консоль;
  • вертолет на радиоуправлении.

Фото: pexels

Для жены на Новый год 2022 можно выбрать:

  • билеты на любимый спектакль или концерт;
  • ювелирные украшения;
  • сертификаты на покупки в магазинах косметики;
  • гаджеты для красоты;
  • брендовую сумку;
  • видеопоздравление от любимой звезды;
  • романтический ужин в ресторане ее мечты.

Фото: pexels

Родителям можно подарить:

  • бытовую технику (робот-пылесос, микроволновка, кофеварка и т.п.);
  • поездку в другую страну;
  • набор бокалов;
  • семейный портрет.

Фото: pexels

Детям понравятся:

  • мягкие игрушки;
  • Lego;
  • куклы Barbie;
  • гаджеты (смартфон или планшет);
  • вещи, связанные с их любимыми фильмами, мультиками, играми или музыкальными группами (одежда, чашки, постеры и т.д.);
  • книги и комиксы;
  • детская косметика.

Фото: pexels

Подарки для друзей:

  • кухонная или столовая посуда;
  • набор постельного белья;
  • набор дорогих чаев и кофе;
  • теплый плед;
  • сертификат на семейный поход в горы.

Фото: pexels

Идеи для подарков коллегам

Выбирая подарки на Новый год, не стоит забывать и о людях, с которыми вы проводите много времени на работе – о коллегах. Подарки для них могут быть недорогими, но приятными, забавными и полезными.

Вот, что можно подарить коллегам:

  • новогодние магниты на холодильник;
  • канцелярия с символикой Тигра;
  • перьевые ручки;
  • суккуленты или другие растения в маленьких горшках;
  • планеры на 2022 год;
  • шоколадные наборы.

Желаем вам вдохновения в выборе новогодних подарков!

Читайте также:
новорічна ялинкаНовый год в Киеве: сколько будет стоить главная елка страны

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка