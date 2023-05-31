Александр Лукашенко находится в морально тяжелом состоянии. Диктатор переживает, что его уберут вслед за Путиным.

Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Он думал, что все будет хорошо, а оказалось как всегда. Поэтому сейчас он находится в своеобразной депрессии и очень переживает, потому что понимает, что когда не станет Путина, его также уберут, — убежден мольфар.

По словам Гордеева, после смерти Лукашенко в Беларуси начнутся сильные перевороты, которые уже готовятся.

— Лукашенко понимает, что он зашел очень далеко и назад пути нет. Он держится на последнем дыхании, — добавил Гордеев.