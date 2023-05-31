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Лукашенко держится на последнем дыхании, назад пути нет — мольфар

31 мая 2023, 13:22
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Лукашенко тримається на останньому подиху, назад шляху немає - мольфар

Александр Лукашенко находится в морально тяжелом состоянии. Диктатор переживает, что его уберут вслед за Путиным.

Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Он думал, что все будет хорошо, а оказалось как всегда. Поэтому сейчас он находится в своеобразной депрессии и очень переживает, потому что понимает, что когда не станет Путина, его также уберут, — убежден мольфар.

По словам Гордеева, после смерти Лукашенко в Беларуси начнутся сильные перевороты, которые уже готовятся.

— Лукашенко понимает, что он зашел очень далеко и назад пути нет. Он держится на последнем дыхании, — добавил Гордеев.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Беларусь Олександр Лукашенко
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