Кто финансирует ХАМАС, увидел мольфар и таролог Макс Гордеев. В частности, он сказал, причастна ли к этому Россия.

Говорит, эта террористическая организация действует 100% по схеме России — один в один.

— Все идет от начала. Карта Двойка пентаклей символизирует своеобразную бесконечность, то, что идет по кругу и возвращается из одной стороны в другую. 100% та же организация и история, — отмечает мольфар.

Уверен, эта ХАМАС просто копирует Россию и их своеобразные методички. Очевидно, что они действуют так же.

Сейчас смотрят

— Даже первое нападение, которое было с ракетами — 100% такое же. Исподтишка, утром, — отметил мольфар.

Ранее он увидел, что будет с Черноморским флотом России. В частности, Гордеев сказал, удастся ли ВСУ его уничтожить.