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Скрытые намерения: мольфар рассказал, для чего Ким Чен Ын приезжал к Путину

25 октября 2023, 16:23
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
путін та ким чен ин
Источник: Факты ICTV

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын такой же параноик, как и его российский коллега-диктатор Владимир Путин, отметил мольфар Макс Гордеев.

По словам таролога, визит главы КНДР в Россию был его собственной пиар-акцией. После визита Ким Чен Ына российская армия вряд ли получит большое количество оружия, показали карты.

— Нечем делиться, кроме как людьми, — резюмировал Макс Гордеев в эфире программы Утро в большом городе.

Таролог подчеркнул, что Ким Чен Ын изначально не планировал оказывать Путину поддержку, потому что зациклен исключительно на себе.

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— Это все цирк! Он не заинтересован ни в одном аспекте, кроме себя самого. Сказать что он что-то Путину даст — это маловероятно. Единственное, что может дать, каких-то своих военных, — констатировал мольфар.

Ранее Макс Гордеев рассказал о поддержке Украины Польшей. По словам таролога, конфликта с соседом на Западе у нас нет. Однако есть стремление кремлевских пропагандистов создать впечатление конфликта.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Владимир Путин Зброя Ким Чен Ын
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