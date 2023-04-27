Его буквально трясет: экстрасенс раскрыл, чего на самом деле боится Путин

Украинский экстрасенс Макс Гордеев раскрыл, чего боится Путин. Эксклюзивно для Фактов ICTV мольфар заявил, что глава РФ боится наказания за свои преступления против Украины и всего человечества.

— Он боится суда и чувствует это каждый день. У него все очень плохо с энергетическим состоянием. Вижу, паранойя уже прогрессирует, и есть вероятность, что на публике он будет появляться все меньше — может не присутствовать даже на параде, — заявил Максим.

Мольфар считает, что Путин останется в бункере на День победы, 9 мая, откуда и будет вести прямой эфир.

— Он начинает прятаться. Информация, которая появляется со всех сторон в последнее время подкосила его. Путина может буквально начать трясти — он понимает, что Украине передают много оружие для контрнаступления, — добавил Гордеев.

Экстрасенс видит, что глава РФ в очень плохом положении, это касается и его здоровья.

Ранее мольфар заявил, чего стоит ожидать от России на 9 мая. Так, экстрасенс не видит огромного количества ракет, которые собираются направить в сторону Украины. Гордеев считает, что Путин больше сосредоточен на поиске военной поддержки от других стран. К примеру, от Беларуси.