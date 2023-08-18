В России планировалась революция, однако пока у власти не появится человек, который решит выступить против режима Путина, глобальных изменений ждать не стоит. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— В настоящее время революция может быть. Мало того, она намечалась, уже были возможности. Но людей, которые хотели спланировать революцию, нашли и закрыли, — объясняет он.

По словам Гордеева, сейчас революционеры ждут, чтобы поднять бунт. Впрочем, настоящий раскол, по мнению мольфара, будет именно во власти.

— Люди, которые хотят освободиться от этой власти и жить нормально, есть. Но пока у власти не будет людей, которые захотят выступить против и переломить всю эту ситуацию, глобальной революции в России мы не увидим, — отметил он.