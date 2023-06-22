Запорожская АЭС — одна из крупнейших и важнейших атомных электростанций Украины. Учитывая все события, существует понятный и логичный интерес к безопасности и возможности ее подрыва российскими оккупантами.

Экстрасенс и таролог Виктор Литовский поделился с Фактами ICTV планами РФ, а именно — подорвут ли ЗАЭС и попытаются ли другие страны как-то остановить врага от этого шага.

По его словам, расклад карт не очень утешительный и указывает на то, что могут быть показательные и, как считают оккупанты, контролируемые диверсии, подрывы, направленные на демонстрацию силы и намерений.

— Однако эти планы могут пойти не так, как рассчитывали изначально, а потому ситуация может выйти из-под контроля. Карта Башни предупреждает о колоссальных последствиях и разрушениях, которые коснутся не только территории Украины, а будут нести глобальные негативные последствия в мировом масштабе, — отмечает таролог.

Добавляет, окончательное решение на данный момент еще не принято и рассматривается несколько возможных сценариев для совершения данного теракта. Ситуация находится в подвешенном состоянии, но в любом случае финальные комбинации расклада по этому вопросу не радужные.

Кроме того, со стороны РФ будут попытки обвинить в данном теракте ВСУ и правительство Украины.

По словам Литовского, повлиять на ситуацию может Международное сообщество, включая ООН, МАГАТЭ и другие международные организации, которые могут использовать свои политические и дипломатические средства. Но кроме глубокого беспокойства со стороны представителей международных организаций и правительств стран — ничего не будет.

— Попытки предотвратить катастрофу будут напоминать нам попытки остановить поезд не на станции, пока он стоит, а уже тогда, когда он сошел с рельсов, — говорит экстрасенс.

Будут обещания и попытки по влиянию на ситуацию со стороны человека, который имеет достаточный уровень авторитета и рычаги влияния на то, чтобы к нему прислушался сам Путин и представители террористического государства, но обещания, которые будут даны, не будут реализованы и не принесут желаемых плодов.

Также карты показывают наличие нескольких вариантов поворота ситуации, но они будут отличаться только негативными последствиями.