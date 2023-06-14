Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Астрология

Огромная опасность от воды: таролог сказала, будет ли холера в Украине

14 июня 2023, 08:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Чи буде холера в Україні - прогноз на картах таро

Будет ли холера в Украине из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС и какую опасность несет вода, рассказала таролог Елена Бюн.

Говорит, могут быть не только болезни или отравления, но и мины, и многое другое. В целом — создает Украине череду проблем, а снаряды и вовсе могут прибить к берегам Черного моря других стран. Солнце и жара негативно скажется на телах погибших, кладбищах – и все это пошло в воду.

— Все вместе взятое создает идеальные условия для развития холеры. Идет огромная опасность от воды, — сказала Елена.

Добавляет, массовой вспышки карты не показывают, лишь локальные случаи. Сейчас будут предприниматься все меры, чтобы этого не допустить.

— Не вижу, чтобы это было эпидемией или носило массовый характер. Все в наших руках. Нельзя делать каких-то опрометчивых поступков. Если говорят, что нельзя купаться, значит, нельзя. Если говорят, что нужно кипятить воду, значит, нужно. Большое внимание нужно обратить на детей, — подчеркнула Бюн.

Отмечает, к запретам нужно четко прислушиваться и без претензий, поскольку это позволит стабилизировать ситуацию, иначе развитие событий может быть другим. В целом — все в наших руках и у нас есть все для того, чтобы не допустить вспышки холеры.

Читайте также:
ПутінПодрывом Каховской ГЭС Путин загнал себя в капкан, ВСУ не остановятся – таролог

Источник: Elena Byun

Теги
Каховська ГЕС холера
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь