Будет ли холера в Украине из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС и какую опасность несет вода, рассказала таролог Елена Бюн.

Говорит, могут быть не только болезни или отравления, но и мины, и многое другое. В целом — создает Украине череду проблем, а снаряды и вовсе могут прибить к берегам Черного моря других стран. Солнце и жара негативно скажется на телах погибших, кладбищах – и все это пошло в воду.

— Все вместе взятое создает идеальные условия для развития холеры. Идет огромная опасность от воды, — сказала Елена.

Добавляет, массовой вспышки карты не показывают, лишь локальные случаи. Сейчас будут предприниматься все меры, чтобы этого не допустить.

— Не вижу, чтобы это было эпидемией или носило массовый характер. Все в наших руках. Нельзя делать каких-то опрометчивых поступков. Если говорят, что нельзя купаться, значит, нельзя. Если говорят, что нужно кипятить воду, значит, нужно. Большое внимание нужно обратить на детей, — подчеркнула Бюн.

Отмечает, к запретам нужно четко прислушиваться и без претензий, поскольку это позволит стабилизировать ситуацию, иначе развитие событий может быть другим. В целом — все в наших руках и у нас есть все для того, чтобы не допустить вспышки холеры.

Источник: Elena Byun