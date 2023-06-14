Чи буде холера в Україні - прогноз на картах таро

Чи буде холера в Україні через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС і яку небезпеку несе вода, розповіла тарологиня Олена Бюн.

Каже, можуть бути не тільки хвороби чи отруєння, а й міни та багато іншого. Загалом це створює Україні низку проблем, а снаряди і зовсім можуть прибитися до берегів Чорного моря інших країн. Сонце і спека негативно позначаються на тілах загиблих, цвинтарях – й усе це пішло у воду.

– Усе разом узяте створює ідеальні умови для розвитку холери. Йде величезна небезпека від води, – сказала Олена.

Додає, масового спалаху карти не показують, лише локальні випадки. Наразі вживатимуть усіх заходів, щоб цього не допустити.

– Не бачу, щоб це було епідемією чи носило масовий характер. Усе в наших руках. Не можна робити якихось необачних вчинків. Якщо кажуть, що не можна купатися, отже, не можна. Якщо кажуть, що потрібно кип’ятити воду, отже, потрібно. Велику увагу потрібно звернути на дітей, – наголосила Бюн.

Зазначає, до заборон потрібно чітко прислухатися і без претензій, оскільки це дасть змогу стабілізувати ситуацію, інакше розвиток подій може бути іншим. Загалом – усе в наших руках і у нас є все для того, щоб не допустити спалаху холери.

Джерело: Elena Byun