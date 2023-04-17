Солнечное затмение 20 апреля наступит в 07:16 по киевскому времени. Что принесет это явление Украине и чего ждать, Фактам ICTV рассказала астролог Ольга Медвецкая.

Солнечное затмение наступит рано утром в знаке Овна. Такое положение усиливает действие затмения, ведь знак Овна — самый энергичный и импульсивный из всех, а также самый воинственный, поскольку им руководит планета войны, старта и агрессии Марс. Так что к сложным энергиям затмения, которые дают начало новым событиям, накладывается энергия Овна — гремучая смесь уже обеспечена.

По словам астролога, в ближайшие дни к 20 апреля (+/- 3 дня) людям будет трудно справиться с таким давлением извне, поэтому неудивительно, что мы будем импульсивными, вспыльчивыми, может появиться желание изменить все, к тому же очень резко и быстро.

Но не спешите — сейчас лучше все обдумать, взвесить все за и против, и действовать только имея план, ведь внезапный импульс может быстро погаснуть (в лучшем случае) или и добавить хлопот. Поэтому не горячитесь.

Ситуация усугубляется напряженным от точки затмения аспектом к Плутону, который является планетой трансформации, энергетики, кризиса и смерти. Такое положение, к сожалению, создает предпосылки для многих жертв, усиления кризиса в мире.

Но любые, даже самые опасные положения на небе могут принести успех кому-то, тогда как для других это будет провалом и кризисом. Поэтому накладываем момент затмения на натальную карту Украины и видим, что не все так плохо, а временами даже наоборот.

Точка затмения образует гармоничные аспекты как к натальному Солнцу (что является символом государственности), так и к натальной Луне (символизирует народ). К тому же в этот же день будет гармоничный аспект от Юпитера (планеты удачи) к той же натальной Луне и Солнцу, что дает защиту населению Украины.

Гармоничные аспекты от уже названых планет будут образовываться также к таким: планета удачи Юпитер, планета достатка Венера, планета коммуникаций Меркурий.

Даже если бы была половина этих аспектов, это уже означало бы, что солнечное затмение 20 апреля принесет Украине благоприятные события и защиту. А при наличии всех этих положений, я могу смело сказать, что это удачный период для продвижений на фронте. И было бы очень хорошо, если бы Украина и наши защитники воспользовались им.

Впрочем, Ольга Медвецкая не спешит утверждать, что солнечное затмение станет временем контрнаступления ВСУ. Астролог напоминает, звезды лишь создают предпосылки для определенных событий. А воспользоваться этими предпосылками или нет, выбирают сами люди.