Апрель 2023 будет очень важным месяцем для Украины, в том числе в вопросе возвращения территорий. Когда будет контрнаступление ВСУ — вероятные даты уже назвали астрологи.

По словам астрологов Алексея и Анны Сухановых, после 19 апреля в годовой карте Украины включается хорошая астрологическая комбинация, связанная с Юпитером, которая указывает на расширение и непосредственно связана с территориями.

Также период связан с ретроградным движением Юпитера, который имеет свойства к резким и быстрым действиям.

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— То, что благоприятный астрологический период начинается 19 апреля, не говорит о том, что контрнаступление украинской армии начнется именно в этот день. Мы видим интервал с 19 апреля 2023 года до 7 июня 2023 года. Однако, исходя из астрологических транзитов, которые мы будем проживать в апреле, есть большая вероятность, что начаться оно может в конце апреля — в начале мая. При этом больше всего мы склоняемся к 24, 25, 26 апреля, — убеждены астрологи.

Важную роль играет переход Юпитера в знак Овна (22 апреля), где он будет находиться почти весь год. Это позволит Украине в течение всего транзита закончить войну и вернуть оккупированные территории. Кроме того, Юпитер “возьмет под защиту” украинцев — уменьшит потери среди жителей и военных, а также уменьшит разрушения городов и объектов инфраструктуры.

В апреле в Украину продолжит поступать различная военная техника, армия продолжит укрепляться.