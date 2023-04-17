Эксклюзивный гороскоп на новолуние 20 апреля 2023 года составил экстрасенс и таролог, участник 21 сезона Битвы экстрасенсов Виктор Литовский.

— Новолуние 20 апреля 2023 года — это мощное время для начала новых проектов и для того, чтобы поставить новые цели и стремительно идти к ним.

В астрологическом аспекте новолуние характеризуется как конъюнкция Луны и Солнца в знаке Овна. Это может привести к более энергичному и дерзкому настроению, что подтолкнет к действию и началу новых проектов. Однако эта энергия также может привести к более импульсивным и рискованным решениям, поэтому важно оценивать риски и принимать обдуманные решения.

В новолуние может быть полезно проявлять большую инициативу и самостоятельность в достижении своих целей. Однако также важно помнить о балансе между личными целями и потребностями других людей в вашей жизни, — говорит Литовский.

Овен

В период новолуния Овны могут ожидать новых возможностей и начал во многих областях их жизни. Это время, когда вы можете сфокусироваться на своих целях и приоритетах, а также на том, как вы можете достичь большего успеха. Если вы хотели начать что-то новое, это отличный момент для этого. Вы можете почувствовать себя более уверенными в своих способностях и готовыми рискнуть. Важно помнить, что новолуние может также означать конец некоторых старых вещей в вашей жизни. Это может быть время, чтобы отпустить прошлое и двигаться дальше.

Телец

Тельцы могут ожидать изменений в области финансов и личных ценностей. В новолуние вы начнете задумываться о том, как управлять своими финансами и ресурсами, чтобы достичь большего благополучия, увеличения своего дохода, финансового положения. Однако помните, что важно оставаться осторожными и не принимать рискованных финансовых решений без хорошего обдумывания.

Близнецы

Новолуние 20 апреля может стать для Близнецов временем кардинальных изменений в жизни, это будет время для роста и личностного развития. Близнецы смогут изучать новые темы и навыки или улучшить уже имеющиеся. Также это подходящее время для укрепления ваших отношений с близкими людьми. Вы можете почувствовать себя более открытыми и коммуникабельными, и это может помочь вам наладить более глубокие и доверительные отношения с людьми вокруг вас.

Рак

Новолуние 20 апреля 2023 года для Раков будет временем для внутренней трансформации и укрепления личных отношений. Переосмыслите свои ценности и убедитесь, что вы двигаетесь в правильном направлении — тогда вы сможете получить ясность, понимание о своих целях и мечтах. Будьте открыты для новых возможностей и доверьтесь своей интуиции. Стоит быть более осторожными с финансовыми решениями, лучше всего отложить крупные покупки или инвестиции.

Лев

Львам на новолуние стоит готовиться к множеству волнительных событий. Вы можете столкнуться с некоторыми вызовами на работе или в личной жизни, но не стоит сразу паниковать. Вместо этого попытайтесь оставаться спокойными и сосредоточенными, чтобы решать проблемы по мере их возникновения. Также период поможет вам переосмыслить свои цели и намерения, изменить свой курс или переработать план. Вместо того, чтобы привязываться к старым идеям, попробуйте рассмотреть новые возможности и перспективы, которые в дальнейшем принесут вам свои плоды.

Дева

Новолуние отлично подходит Девам, чтобы сфокусироваться на своей карьере и достижении личных целей. Возможно, вы будете сталкиваться с некоторыми препятствиями на пути, но не отчаивайтесь и не останавливайтесь на достигнутом, попытайтесь использовать эти вызовы как стимул для личного роста и развития. Звезды рекомендуют найти баланс между работой и личной жизнью. Найдите время для отдыха, развлечений, встреч с родными и близкими, а также не забывайте об уходе за своим здоровьем, как физическим, так и эмоциональным, чтобы с новыми силами идти вперед к своим целям.

Весы

Для Весов новолуние 20 апреля 2023 года может стать периодом перемен и возможностей для роста и развития. Не стоит бояться изменений — будьте открыты к новым возможностям. Вы можете сделать значительный прогресс в карьере и достичь личных целей, если будете рисковать и идти за своими мечтами. Помните, что ваша коммуникабельность и способность находить компромиссы может быть важным звеном в бизнесе и личной жизни. Используйте свой шарм и дипломатию, чтобы наладить отношения с коллегами, друзьями и партнерами.

Скорпион

Новолуние принесет Скорпионам возможности для новых начинаний, роста, прилив креативной энергии и воодушевления, что поможет двигаться к целям. Однако будьте осторожны в своих финансовых решениях: вам будет сложно оценить риски в некоторых ситуациях, поэтому не стоит быстро принимать решения, связанные с инвестициями и финансовыми делами. Также важно сохранять хорошие отношения с близкими, родными, коллегами. Поддержание здоровых отношений с ними поможет оказать положительное влияние на вашу эмоциональную и психологическую стабильность.

Стрелец

Стрельцы в период новолуния могут столкнуться с некоторыми сложностями в личных отношениях. Возможно, вам придется проявить больше терпения и понимания, чтобы решить конфликты и сохранить здоровые отношения с близкими. Также звезды рекомендуют сохранять здоровый образ жизни и уделить внимание своему физическому и эмоциональному благополучию. Попробуйте наладить регулярную физическую активность, заниматься медитацией или йогой, чтобы уменьшить стресс и улучшить свою концентрацию и энергию.

Козерог

Новолуние для Козерогов выдастся непростым временем, может возникнуть чувство усталости и истощения из-за избытка работы и обязательств. Не стоит сразу падать духом — ваш труд будет вознагражден в скором будущем. Также могут быть конфликты с близкими людьми, для сохранения здоровых отношений постарайтесь проявлять терпение, понимание и будьте сдержанными в своих эмоциях и чувствах. Этот период — уникальная возможность для проявления своих талантов и навыков на работе или в других сферах жизни. Будьте готовы к новым вызовам, а также к тому, чтобы использовать свой потенциал в полной мере.

Водолей

Новолуние 20 апреля 2023 года может стать для Водолеев временем новых возможностей и начал. В этот период вам следует проявлять инициативу и использовать свой творческий потенциал. Если вы задумались о запуске своего бизнеса, начале нового проекта или исследовании новой области знаний, то это отличное время для реализации ваших планов. Однако не забывайте о своей внутренней гармонии и балансе. Новолуние может стать вызовом для ваших эмоций и внутренних конфликтов. Постарайтесь найти время для поддержания своего психологического равновесия, занявшись дыхательными упражнениями или другими практиками.

Рыбы

Рыбы в новолуние могут почувствовать себя неуверенно. Вы будете испытывать некий дискомфорт во всем, но не паникуйте. Вместо этого обратите внимание на свои внутренние мысли и чувства, попробуйте проанализировать их и понять, что именно мешает вам достичь желаемого. Также звезды рекомендуют быть осторожными в финансовых делах, поскольку есть риск потери денежных средств. Будьте бдительны и тщательно проверяйте все документы, связанные с финансами.