Май — месяц, наиболее приближенный к лету. Уже вся природа ожила, а наш гардероб стал более легким. Обычно в такие периоды хочется перемен, которые зачастую касаются внешности, например, волос.

Чтобы шевелюра была густой и здоровой, необходимо знать благоприятные и неблагоприятные дни для похода к парикмахеру, ведь есть периоды, когда предпочтение лучше отдать стрижке, окрашиванию или питательным процедурам.

Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на май 2023, с помощью которого вы сможете спланировать поход в салон на наиболее положительную дату.

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Астропрогноз на 1 мая

Последний месяц весны начинается с растущей Луны, а это значит, что стрижка волос скажется наилучшим образом. Они начнут рости быстрее, корни укрепятся, а их общее качество улучшится.

Астропрогноз на 2 мая

Опять-таки, хотите, чтобы шевелюра росла быстрее — состригите кончики. В этот день положительно пройдут любые манипуляции с волосами.

Астропрогноз на 3 мая

Окрашивать волосы сегодня нежелательно, а вот состричь кончики — можно. Прическа должна быть простой и незамысловатой.

Астропрогноз на 4 мая

После стрижки в этот день рост волос ускориться, однако они могут стать непослушными и пористыми. Хорошо пройдут оздоровительные процедуры.

Астропрогноз на 5 мая

В этот период лучше отдать предпочтением прямым волосам, нежели кудрям. В целом — не самый благоприятный день для манипуляций с шевелюрой.

Астропрогноз на 6 мая

Стричь волосы стоит в том случае, если хотите замедлить их рост, но укрепить корни. Хороший день для питательных и оздоровительных процедур.

Астропрогноз на 7 мая

Можно окрасить волосы в светлый или рыжий цвет натуральными красителями.

Астропрогноз на 8 мая

Луна все еще в убывающей фазе, а значит, стричься стоит лишь тем, кто хочет сохранить прическу дольше. Можно покраситься в цвет, который у вас был в самый успешный период жизни.

Астропрогноз на 9 мая

Неблагоприятный день для похода в салон, потому лучше перенести его на другую дату. Прическа сегодня должна быть простой.

Астропрогноз на 10 мая

Положительный период для волос. Стрижка придаст им здоровья, окрашивание пройдет удачно. В этот день можно не бояться экспериментировать со цветом.

Астропрогноз на 11 мая

Шевелюру лучше окрасить в светлый тон, а в прическу добавить металлические украшения. Состригать волосы стоит в том случае, если хотите замедлить их рост.

Астропрогноз на 12 мая

В этот день не стоит состригать волосы слишком сильно. Если запланировали покраску, то только в естественный цвет.

Астропрогноз на 13 мая

Неблагоприятный день для изменения длины и окрашивания.

Астропрогноз на 14 мая

Стригите волосы, если хотите сохранить новую прическу надолго. Можно окрасить шевелюру натуральными красителями в темный оттенок.

Астропрогноз на 15 мая

Неблагоприятный день для манипуляций с волосами. Не можете перенести поход в салон, так отдайте предпочтение оздоровительным процедурам, они никогда не помешают.

Астропрогноз на 16 мая

Все еще тот период, когда не рекомендуется ходить к парикмахеру.

Астропрогноз на 17 мая

Хорошее время для изменения имиджа. Хотите подстричься? Стригитесь! Запланировали покраску? Тоже неплохо.

Астропрогноз на 18 мая

Уместно незначительная смена цвета волос, длину их лучше не трогать, поскольку замедлится рост.

Астропрогноз на 19 мая

Неблагоприятный день для каких-либо изменений, касающихся шевелюры.

Астропрогноз на 20 мая

Луна вновь перешла в фазу растущей, а значит, пришло время тех, кто хочет ускорить рост волос. Скорее ступайте к мастеру, чтобы он состриг вам кончики.

Астропрогноз на 21 мая

Хороший день для смены длины волос и окрашивания природными красителями.

Астропрогноз на 22 мая

В эту дату все эксперименты с волосами лучше отложить. Неплохо будет сделать питательные маски или любые другие оздоровительные процедуры.

Астропрогноз на 23 мая

Новая стрижка придаст вдохновения, а окрашивание волос натуральными красителями привлечет деловые связи. Прическа должна быть пышной и объемной.

Астропрогноз на 24 мая

Хотите изменить длину и ускорить рост шевелюры — смело ступайте в салон, однако окрашивание проводить не стоит.

Астропрогноз на 25 мая

Благоприятный день для манипуляций с волосами. Прическа должна быть вьющейся, поэтому сделайте легкие локоны, если обладаете прямыми волосами.

Астропрогноз на 26 мая

Любое кардинальное воздействие на волосы в этот день неблагоприятно.

Астропрогноз на 27 мая

Нейтральное время для стрижки и окрашивания волос. Прическу лучше сделать высокой, но скромной.

Астропрогноз на 28 мая

Стрижка спровоцирует рост волос, окраска в естественные оттенки придаст сил и настроения.

Астропрогноз на 29 мая

В этот день шевелюру лучше расчесывать как можно чаще. Стрижку лучше отложить, а вот окрашивание провести только натуральными красителями.

Астропрогноз на 30 мая

Хороший день для манипуляций с волосами. Стрижка и окрашивание пройдут удачно.

Астропрогноз на 31 мая

Если хотите улучшить качество волос, ускорить их рост и укрепить корни — состригите кончики. Прическа должна быть необычной и яркой.