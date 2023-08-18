У украинских военных есть немало планов по разблокированию работы портов военным путем. Однако в целях безопасности озвучивать подробности этих намерений сейчас не стоит.

Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Сейчас я не вижу глобальных изменений в этой ситуации. Но есть очень много планов. Мне не хочется об этом говорить, чтобы не раскрыть планы ВСУ. То, что у них есть классные планы, — это 100%! Выпадает карта блока — об этом лучше не говорить на общее обозрение. Сейчас готовится секретный план, раскрывать подробности будет неправильно, — добавил Гордеев.

Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты для экспорта зерна из Украины после выхода РФ из зерновой сделки. Среди сценариев защиты судов, следующих в украинские порты, есть также “военные решения”.