19 апреля жители Киева стали свидетелями яркой вспышки в небе и взрыва. Одна из причин — падение метеорита из потока Лириды.

Участница Битвы экстрасенсов, потомственная ведьма Мария Тихая в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV назвала причину вероятного падения космического тела, отметив, что люди слишком утомили Землю.

Планета дала много ресурсов для созидания, а ее жители не использовали их, решив разрушать, врать, убивать, воровать и другое.

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— Деньги — это не все, что есть на Земле, не единственный ресурс. А люди материальные ценности ставят выше, чем духовные. Готовы за деньги делать все, что угодно. Боги очень сильно сердятся, — подчеркнула потомственная ведьма.

Добавляет, что высшие силы негодуют из-за происходящего на Земле. Планета находится в энергии хаоса, войны и смерти, в целом — очень много событий происходит.

— Летело к нам (Киев, Украина. — Ред.), поскольку наша земля, которая сейчас находится в энергии хаоса и смерти, притягивает подобное себе — разрушения, наводнения, пожары и все, от чего можно умереть. Энергия смерти. Она таким образом пытается показать людям, что не все хорошо, — уверяет Мария Тихая.

Трансформация была завершена, цикл завершился и начинается новый. Сейчас Земля начинает показывать свое “фе” — пожары, наводнения, метеориты и другие явления. Идет ее встряска.