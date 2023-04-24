Північне сяйво над Україною – це було таємне послання для нашої країни. Про це заявила тарологиня Олена Бюн, розкривши плани долі за допомогою карт Таро.

– Три карти показали зірку і космос, таємне послання й те, чого саме нам чекати, – заявила тарологиня.

Олена також зробила розклад карт, щоб дізнатися більше про найближче майбутнє, і все подає надію.

– Карта Сонця – це завжди мир. Також бачу спокій в Україні. Карти кажуть, що це буде трохи пізніше – чекати залишилося зовсім небагато. Однозначно все буде добре, тут навіть більше нічого додати, – заявила Бюн.

Нагадаємо, що північне сяйво над Україною могли спостерігати 23 квітня жителі Київської, Чернігівської, Черкаської, Львівської областей, у Хмельницькому, на Івано-Франківщині, на півночі Рівненщини та Волині. Це дуже рідкісне явище для наших земель.

19 квітня жителі Києва та області спостерігали за яскравим спалахом у небі – спадкова відьма Марія Тиха назвала причину падіння метеорита. Як виявилося, люди надто втомили Землю – багато ресурсів планети пішли на вбивства і руйнування. За словами Тихої, люди ставлять матеріальне вище за все інше.