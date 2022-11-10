Менее чем через два месяца мир будет встречать Новый 2023 год. Если в будущем году вы планируете свадьбу, стоит понимать, подойдет ли 2023 год для заключения счастливого брака.
Можно ли играть свадьбу в 2023 году и каких примет стоит придерживаться — далее в материале Фактов ICTV.
Основные приметы о бракосочетании
Существует множество суеверий, связанных со свадьбой и венчанием. Верить в них или нет — личное дело каждой пары. Однако наши предки считали, если не соблюдать все правила и нарушать приметы, брак будет несчастливым.
Например, высокосный год считается самым неудачным для бракосочетания. С точки зрения астрологии каждый новый четырехлетний цикл символизирует новый этап в жизни, а высокосный год считается началом. В такие годы нужно ответственно относиться к любым начинаниям.
Древние славяне считали, что по истечении четырех лет следует избегать любых изменений. Именно поэтому не рекомендовано жениться или разводиться в высокосный год. А вот в христианской вере запрета на венчание в высокосный год нет.
К счастью, грядущий 2023 год не будет высокосным.
Последним высокосным был 2020 год, а последующими станут 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060 годы.
Еще одна примета — нельзя создавать семью в Год вдовы или вдовца. Когда же они?
- Следующий за высокосным год – это период Черной Вдовы (2021, 2025, 2029).
- Следующий за годом Черной Вдовы – период Черного Вдовца (2022, 2026, 2030).
Год вдовы считается трудным и несчастливым для брака, особенно для женщин. А год вдовца, по народным суевериям, опасен для мужчин, поскольку они могут потерять жену.
Однако и эта неблагоприятная примета обходит стороной пары, которые планируют сыграть свадьбу в 2023 году.
Можно ли жениться в 2023 году
Однозначная — да. Будущий год будет одним из самых благоприятных для образования новой семьи и заключения брака.
Поскольку 2023-й не будет ни высокосным, ни годом черной вдовы или вдовца, жениться в этот период можно. Кроме того, брак будет счастливым и долговечным, муж и жена будут любить друг друга и создадут крепкую семью.
Даже астрологи считают, что 2023 год будет благоприятным для свадьбы. Однако стоит определить лучшие дни для заключения брака.
- Не стоит играть свадьбу во время убывающей Луны. В этот период она забирает положительную энергию.
- Справлять свадьбу во время ретроградной Венеры запрещено. Венера — планета любви, поэтому она имеет свое особое влияние на браки. Считается, что брак, заключенный в это время, изначально обречен на неудачу.
- Наиболее неудачными периодами для бракосочетания являются дни полной Луны, а также дни солнечного или лунного затмения. Солнечное затмение в 2023 году будет 20 апреля и 14 октября, а лунное — 5 мая и 28 октября.
- Стоит обращать внимание и на знаки Зодиака. Если Луна будет находиться в созвездии Овна, Скорпиона или Девы, то в эти дни не стоит идти в церковь. Это плохие периоды, которые точно не сделают брак крепким и гармоничным.
В 2023 году не стоит играть свадьбу в период с 23 июня по 04 сентября. Эти дни — одни из самых неблагоприятных для бракосочетания с точки зрения астрологии.
Не очень хорош для создания новой семьи период ретроградного Меркурия. В 2023 году ретроградным Меркурий будет четыре раза:
- с 01 по 18 января;
- с 21 апреля по 15 мая;
- с 23 августа по 15 сентября;
- с 13 декабря по 01 января 2024 года.