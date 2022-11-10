Менее чем через два месяца мир будет встречать Новый 2023 год. Если в будущем году вы планируете свадьбу, стоит понимать, подойдет ли 2023 год для заключения счастливого брака.

Можно ли играть свадьбу в 2023 году и каких примет стоит придерживаться — далее в материале Фактов ICTV.

Основные приметы о бракосочетании

Существует множество суеверий, связанных со свадьбой и венчанием. Верить в них или нет — личное дело каждой пары. Однако наши предки считали, если не соблюдать все правила и нарушать приметы, брак будет несчастливым.

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Например, высокосный год считается самым неудачным для бракосочетания. С точки зрения астрологии каждый новый четырехлетний цикл символизирует новый этап в жизни, а высокосный год считается началом. В такие годы нужно ответственно относиться к любым начинаниям.

Древние славяне считали, что по истечении четырех лет следует избегать любых изменений. Именно поэтому не рекомендовано жениться или разводиться в высокосный год. А вот в христианской вере запрета на венчание в высокосный год нет.

К счастью, грядущий 2023 год не будет высокосным.

Последним высокосным был 2020 год, а последующими станут 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060 годы.

Еще одна примета — нельзя создавать семью в Год вдовы или вдовца. Когда же они?

Следующий за высокосным год – это период Черной Вдовы (2021, 2025, 2029).

(2021, 2025, 2029). Следующий за годом Черной Вдовы – период Черного Вдовца (2022, 2026, 2030).

Год вдовы считается трудным и несчастливым для брака, особенно для женщин. А год вдовца, по народным суевериям, опасен для мужчин, поскольку они могут потерять жену.

Однако и эта неблагоприятная примета обходит стороной пары, которые планируют сыграть свадьбу в 2023 году.

Можно ли жениться в 2023 году

Однозначная — да. Будущий год будет одним из самых благоприятных для образования новой семьи и заключения брака.

Поскольку 2023-й не будет ни высокосным, ни годом черной вдовы или вдовца, жениться в этот период можно. Кроме того, брак будет счастливым и долговечным, муж и жена будут любить друг друга и создадут крепкую семью.

Даже астрологи считают, что 2023 год будет благоприятным для свадьбы. Однако стоит определить лучшие дни для заключения брака.

Не стоит играть свадьбу во время убывающей Луны. В этот период она забирает положительную энергию. Справлять свадьбу во время ретроградной Венеры запрещено. Венера — планета любви, поэтому она имеет свое особое влияние на браки. Считается, что брак, заключенный в это время, изначально обречен на неудачу. Наиболее неудачными периодами для бракосочетания являются дни полной Луны, а также дни солнечного или лунного затмения. Солнечное затмение в 2023 году будет 20 апреля и 14 октября, а лунное — 5 мая и 28 октября. Стоит обращать внимание и на знаки Зодиака. Если Луна будет находиться в созвездии Овна, Скорпиона или Девы, то в эти дни не стоит идти в церковь. Это плохие периоды, которые точно не сделают брак крепким и гармоничным.

В 2023 году не стоит играть свадьбу в период с 23 июня по 04 сентября. Эти дни — одни из самых неблагоприятных для бракосочетания с точки зрения астрологии.

Не очень хорош для создания новой семьи период ретроградного Меркурия. В 2023 году ретроградным Меркурий будет четыре раза: