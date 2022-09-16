Каждый стремится к финансовому благополучию. Деньги дают нам свободу выбора, поэтому говорить, что они не важны — не стоит.

Мало кто уделяет внимания на хранения денег в кошельке, а зря. Есть определенные лайфхаки и правила, придерживаясь которых, можно не только притянуть к себе финансовое благополучие, но и навсегда забыть о бедности.

Как правильно хранить деньги в кошельке — узнавали Факты ICTV.

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Правила хранения денег в кошельке

Не спешите расставаться с деньгами

Деньги, которые недавно к вам пришли, наполняют ваш дом и кошелек энергетикой достатка и благополучия.

Поэтому не стоит в первый день зарплаты транжирить деньги. Новые финансы должны переночевать в доме и закрепиться там.

Это правило поможет усилить денежную энергетику и привлечь финансы. Новые деньги не стоит вытаскивать из кошелька, их нужно просто оставить там.

Правильное раскладывание в кошельке

Банкноты не только любят счет, но и порядок. Многие не придают этому значения, и очень зря! На самом деле эти бумажки требуют к себе уважения.

Нужно относиться к деньгам бережно, не разбрасывать, не комкать или класть неуклюже в карман и не рвать. Аккуратность и трепетное отношение к собственным деньгам позволит привлечь энергию богатства и достатка.

Именно поэтому нельзя мять купюры, сворачивать в трубочку или сгибать пополам.

Складывать деньги нужно так, чтобы открывая кошелек, все купюры лежали по порядку роста и в одном направлении. Кроме того, ближе к вам должны находиться самые крупные.

Деньгам должно быть удобно в вашем кошельке.

Выбирайте правильный кошелек

Исходя из прошлого правила, кошелек должен быть соответствующих размеров, где купюры будут свободно и удобно лежать.

Небрежно сложенные купюры, надорванные или смятые, не дают энергии финансовому благополучию циркулировать. Со временем она угасает и, соответственно, деньги постепенно исчезают.

Именно поэтому стоит выбирать качественные и дорогие аксессуары. Не жалейте расходов на кошелек, ведь именно от него зависит приход денег в вашу жизнь.

Если вам все таки жалко потратить кругленькую сумму на аксессуар, помните — только богатство может привлечь к себе богатство.

Кошелек не должен быть дырявым, мятым или грязным. В неухоженном и неопрятном кошельке никогда не будут задерживаться деньги.

Кроме того, в кошельке не должно быть ничего лишнего. Не храните там, старые чеки, фантики, списки и тому подобное. Только деньги, карты и документы могут лежать в вашем аксессуаре.

Отсортируйте купюры

Запомните, мелкие и крупные деньги нельзя хранить в одном отделении. Поэтому отсортируйте свои деньги — копейки в один отсек, крупные — в другой.

Если вы носите с собой купюры разных номиналов, например доллары и гривны, их тоже нужно размещать в разные отделения. Также следует отдельно класть кредитные и дисконтные карты.

Не допускайте пустоты в кошельке

Даже если вы совсем на мели, нельзя оставлять кошелек пустым.

Дело в том, что денежная энергия покидает пустой кошелек, а вернуть ее очень сложно.

Найдите пару

Деньги не рекомендуют складывать в пачки, где есть нечетное количество банкнот.

По поверью, такие деньги поссорятся и покинут вас. У каждой купюры должна быть своя пара.

Кроме того, количество банкнот в пачке не должна быть равной 50. Идеальная количество должно равняться 20, 80 или 100.

Ритуал на привлечение денег

Деньги обладают особой энергией, которую можно притянуть. Даже если сейчас вы на мели, попробуйте провести этот простой ритуал и в ближайшее время ждите пополнения в кошельке.

В этом нам поможет нумерология:

Возьмите небольшой лист бумаги.

Напишите на нем формулу — 7 + 1 = 8.

Сложите лист пополам и положите в кошелек так, чтобы он не выпал.

Дело в том, что число 7 – олицетворение энергии действия, 8 – символ бесконечности, а 1 – знак стабильности.