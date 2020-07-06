Страстные и эмоциональные поцелуи – то, что делает отношения особенными. Есть три знака зодиака, которые лучше других целуются. С ними легко достичь эйфории и получить незабываемые ощущения. Они с легкостью пробуждают в партнере новые чувства, не похожие на другие.

Овен

Нежными поцелуями дарят партнеру чувство эйфории. После их поцелуев хочется порхать и быть на одной волне нежности.

Несмотря на то, что Овен не любит целоваться часто, это не мешает ему занимать первую позицию среди всех самых страстных знаков зодиака.

Их темперамент пробуждает во второй половинке яркие эмоции и желание быть слабой.

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Телец

Представители этого знака зодиака способны во всю очаровать партнера. Тонкие поцелуи дарят незабываемую страсть. Телец способен подарить партнеру чувство умиротворенности. Однако не с каждым человеком этот знак зодиака может таким быть.

Телец всегда старается быть эмоциональным и ярким, таким, чтобы навсегда запомниться своему партнеру.

Близнецы

Этот знак зодиака любит легкие и воздушные поцелуи. Близнецы целуются часто и делятся прикосновениями не только по любви. Они любят внимание и нежность, они ранимы, но в то же время и чувствительны.

Близнецы часто целуют ненавязчиво и ищут во всем романтику, но от экспериментов чаще всего не отказываются.

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