Эсклюзивный гороскоп на новолуние 17 июля 2023 года составил для Фактов ICTV экстрасенс, маг и колдун Виктор Литовский. Кому новолуние принесет изменения в жизни и карьере, кого будет ожидать успех и чего стоит остерегаться некоторым представителям знаков зодиака, читайте в материале.

— Новолуние 17 июля — это время новых возможностей и свежего старта. Необходимо обратить внимание на наши цели, стремления и мечты, и использовать это время для движения вперед. Это момент, чтобы переосмыслить прошлые достижения и поставить новые цели на будущее, — отметил Литовский.

Гороскоп для Овнов

Овнам предстоит преодолеть некоторые преграды и столкнуться с неожиданными изменениями. Но не беспокойтесь, у вас есть необходимые силы и ресурсы, чтобы успешно справиться с любыми трудностями. Это время, чтобы проявить вашу решительность и энергию. Ваше лидерство и уверенность в себе будут играть важную роль.

Вас могут привлекать новые проекты или возможности, которые требуют принятия ответственности и руководства. Не бойтесь взять на себя роль лидера и вести других к успеху. Используйте вашу энергию и решительность в позитивном и конструктивном направлении. Установите гармоничный баланс между своими целями и интересами других людей.

Гороскоп для Тельцов

Тельцам может потребоваться уделить внимание своему физическому и эмоциональному благополучию. Не забывайте про активные занятия спортом, здоровое питание и регулярный отдых. Ваша страсть и решительность могут вдохновить и впечатлить окружающих. Используйте свою энергию и силу, чтобы достичь поставленных целей.

Помните, что важно находить равновесие и не утомляться излишним стремлением к совершенству. Давайте себе время отдохнуть и перезарядиться, чтобы сохранить свою высокую производительность и эффективность. Будьте готовы к новым возможностям и используйте свой потенциал на полную.

Гороскоп для Близнецов

Близнецы будут ощущать сильное влияние коммуникации и обмена информацией. Ваши наблюдательность и остроумие помогут вам улавливать нюансы и находить интересные решения, главное – быть открытыми для новых идей и подходов. Ваша общительность будет важным фактором в этом месяце. Вероятно, вы найдете новых друзей или коллег, с которыми сможете воплощать идеи в жизнь.

Звезды рекомендуют быть внимательными к своим словам и действиям. Возможно, придется столкнуться с некоторыми недоразумениями или непониманием. Постарайтесь быть ясными и четкими в своей коммуникации, чтобы избежать этого.

Гороскоп для Раков

Раки могут столкнуться с переменами и возможностями для роста. Вы должны быть готовы принять вызов и пойти на риск, чтобы раскрыть свой потенциал. Помните, что важно найти баланс между интересами и обязанностями. Разнообразие может быть вашим сильным козырем, но не забывайте о своих основных целях и приоритетах. Определите, что важно для вас и сосредоточьтесь на достижении этих целей.

Также необходимо быть осторожными с финансами, постарайтесь избегать крупных и необдуманных покупок, не давать деньги в долг. Для вас это не самый лучший период разбрасываться и сорить деньгами налево и направо.

Гороскоп для Львов

Львы будут ощущать растущую силу и уверенность в себе. Используйте это, чтобы преодолеть любые преграды и достичь цели. Будьте внимательны к потребностям окружающих и находите компромиссы в ситуациях, где это необходимо. Сотрудничество и партнерство будут ключевыми факторами вашего успеха. Будьте открытыми для новых идей и подходов, которые могут привести к великим достижениям.

Но будьте осторожны, чтобы не растерять свою энергию на непродуктивные заботы или лишние трения. Сосредоточьтесь на конкретных целях и работайте на их достижение. Не забывайте заботиться о своем здоровье, регулярно занимайтесь физическими упражнениями и практикуйте методы релаксации.

Гороскоп для Дев

Девам предстоит столкнуться с некоторыми вызовами и рисками, которые потребуют осторожности и внимания. Вы можете ощутить некоторое напряжение и неуверенность, возможно, будут появляться сомнения в своих способностях или принимаемых решениях. Более осмотрительно подходите к новым начинаниям и избегайте необдуманных рисков.

Не забывайте также обратить внимание на свои межличностные отношения. Возможно, вы столкнетесь с некоторыми конфликтами или непониманием. Постарайтесь сохранять спокойствие в общении с другими людьми. Обратите внимание на их потребности и постарайтесь найти компромиссы.

Гороскоп для Весов

Весы могут встретиться с некоторыми рисками и неопределенностью. Помните, что с ними приходят и возможности для роста и развития — будьте готовы выйти из зоны комфорта и принять вызовы. Также будьте внимательны к возможным финансовым рискам — обдумывайте стратегии и сосредоточьтесь на долгосрочных целях, консультируйтесь с экспертами.

Будьте открытыми для новых возможностей и идей, ваша способность видеть красоту и гармонию будет вашим преимуществом. Будьте готовы к переменам во взаимоотношениях с другими людьми. Будьте открытыми для новых связей и умейте отпустить то, что больше не служит вашему развитию.

Гороскоп для Скорпионов

Скорпионы будут чувствовать усиление энергии и страсти, которые могут помочь вам достичь своих целей. Будьте готовы к интенсивной работе и принимайте вызовы смело. Ваша решительность и решимость будут сильными качествами в этом периоде. Возможно, вам предстоит столкнуться с некоторыми эмоциональными вызовами и процессами самоанализа.

Будьте готовы к глубокому преобразованию и освобождению от тех аспектов жизни, которые больше не служат вашему благополучию. Ваша интуиция и аналитические способности будут особенно сильны в этом месяце. Используйте их, чтобы получить ценную информацию и улучшить свои результаты.

Гороскоп для Стрельцов

Стрельцов ожидают интересные приключения, расширение горизонтов и новые возможности для личного и профессионального роста. Вы будете ощущать сильное стремление к свободе и независимости, а энергия и оптимизм будут вдохновлять вас и окружающих. Используйте свою силу и решимость, чтобы преодолеть любые преграды на пути к достижению целей.

Откройтесь для новых идей, путешествий и культурных открытий, которые помогут расширить вашу космическую палитру. Однако будьте внимательны к своей сосредоточенности. Стремление к новым горизонтам может отвлечь от текущих задач и обязанностей. Постарайтесь найти баланс, чтобы не упустить важные возможности.

Гороскоп для Козерогов

Козероги будут ощущать силу в работе и способность преодолевать препятствия на пути к целям. Вы будете проявлять особую ответственность и приверженность к своим обязанностям, окружающие будут полагаться на вашу надежность и навыки организации. Но не забывайте об удовлетворении собственных потребностей и заботе о себе. В этом месяце рекомендуется найти баланс между работой и отдыхом.

Ваша практичность и стремление к стабильности будут вашими сильными сторонами. Используйте свою аналитическую способность и планирование, чтобы достичь своих целей поэтапно и осознанно. Внимательно изучайте детали и стремитесь к качеству во всем, что вы делаете.

Гороскоп для Водолеев

Для Водолеев новолуние будет периодом для творческого вдохновения, социального развития и самовыражения. Ваша способность мыслить широко и вносить новые идеи в окружающий мир будет на высоте. Старайтесь быть открытыми для новых знакомств и экспериментов, которые могут привести к ценным связям и коллаборациям.

Будьте осторожны и уравновешивайте свою независимость и потребность в личной свободе с ответственностью и заботой о других людях. Взаимоотношения требуют усиленного внимания и чувства справедливости. Уважайте мнение других и будьте открытыми к компромиссам, чтобы создать гармоничную атмосферу.

Гороскоп для Рыб

Рыб ожидают периоды интуиции, эмоционального роста и возможности воплотить свои мечты. Полагайтесь на свою интуицию и доверьтесь внутренним ощущениям при принятии решений. Будьте готовы к эмоциональному росту и глубокому внутреннему преображению. Возможно, вы столкнетесь с некоторыми эмоциональными вызовами или процессами самоанализа.

Также в этом месяце вы можете ощущать большую вдохновленность и творческую энергию. Используйте их, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Но будьте осторожны, чтобы не погрузиться слишком глубоко в эмоции и не упустить практические аспекты жизни. Не забывайте об ответственности перед собой и окружающими.