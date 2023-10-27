Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Астрология

Она все еще на свободе: мольфар раскрыл, кто навел ракеты РФ на терминал почты под Харьковом

27 октября 2023, 17:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Харків
Источник: Факты ICTV

Трагедия на терминале почты коснулась многих украинцев — это активно обсуждается в сети. Мольфар Макс Гордеев в эфире Ранку у Великому Місті рассказал, кто навел российские ракеты на терминал Новой почты под Харьковом.

Карты показывают, что враг предполагал, что в помещении было какое-то оружие.

— Карта Башни и Десятка жезлов показывает, что они реально хотели уничтожить ударом оружие. Это была дезинформация, — отмечает мольфар.

Гордеев добавил, что россияне поверили в неправдивую информацию — обстрел был вполне логичным с их стороны на фоне этого. Карты также показали, кто именно сделал наводку на терминал НП.

Сейчас смотрят

— Была женщина-информатор, которая рассказала, что якобы видела завоз военной техники в терминал. Проблема в том, что эта женщина до сих пор на свободе, — добавил мольфар.

Впрочем, Украина обязательно ответит на терроризм со стороны России. К примеру, мольфар увидел, будет ли уничтожен Черноморский флот РФ. Карты показали, что враг уже чувствует, что случится что-то ужасное для них.

Читайте также:
путін та ким чен инСкрытые намерения: мольфар рассказал, для чего Ким Чен Ын приезжал к Путину

Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Нова пошта
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь