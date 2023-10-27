Трагедия на терминале почты коснулась многих украинцев — это активно обсуждается в сети. Мольфар Макс Гордеев в эфире Ранку у Великому Місті рассказал, кто навел российские ракеты на терминал Новой почты под Харьковом.

Карты показывают, что враг предполагал, что в помещении было какое-то оружие.

— Карта Башни и Десятка жезлов показывает, что они реально хотели уничтожить ударом оружие. Это была дезинформация, — отмечает мольфар.

Гордеев добавил, что россияне поверили в неправдивую информацию — обстрел был вполне логичным с их стороны на фоне этого. Карты также показали, кто именно сделал наводку на терминал НП.

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— Была женщина-информатор, которая рассказала, что якобы видела завоз военной техники в терминал. Проблема в том, что эта женщина до сих пор на свободе, — добавил мольфар.

Впрочем, Украина обязательно ответит на терроризм со стороны России. К примеру, мольфар увидел, будет ли уничтожен Черноморский флот РФ. Карты показали, что враг уже чувствует, что случится что-то ужасное для них.