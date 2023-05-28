Российские власти могут устроить масштабные теракты в небольших городах РФ в 2023 году. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.
Отвечая на вопрос о терактах в России, у Гордеева на таро выпала карта выбора. По его словам, это свидетельствует о сомнениях.
— Они думают, как это правильно сделать для себя. Теракты могут происходить в небольших городах. От них можно ожидать чего угодно, но энергетически они в слишком тяжелом состоянии, им просто не до этого. Они рассматривают это как план, но сейчас я не вижу его реализации, — убежден Гордеев.