Российские власти могут устроить масштабные теракты в небольших городах РФ в 2023 году. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

Отвечая на вопрос о терактах в России, у Гордеева на таро выпала карта выбора. По его словам, это свидетельствует о сомнениях.