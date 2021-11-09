Многим может показаться, что красота знаков зодиака определяется исключительно внешними данными. Однако это довольно обширное понятие. Ведь многие замечали, что человек вроде бы внешне не обладает выдающимися данными, но привлекает внимание буквально каждого. Это не удивительно, ведь кроме лица и фигуры, в понятие красоты входят харизма, характер, умение правильно располагать к себе окружающих.

Потомственная ведьма Мария Тихая составила рейтинг самых красивых знаков зодиака.

Третье место – Весы

Бронза в рейтинге самых красивых знаков зодиака принадлежит Весам. Они могут не иметь выдающегося стиля, но звезды и планеты с самого рождения наделяют их невероятной харизмой, сильной энергетикой, заряжающей всех вокруг позитивом и добром. Весы — квинтэссенция красоты, они добрые и отзывчивые люди, переполненные любовью к жизни.

Вы до сих пор не верите? Тогда ловите подборку знаменитостей, родившихся под знаком Весы: Моника Беллуччи, Брижит Бардо, Уилл Смит, Кэтрин Зета-Джонс, Хью Джекман, Марион Котийяр.

Второе место — Рыбы

Среди представительниц прекрасного пола Рыбки встречаются чаще всего. Женщины этого знака зодиака отличаются особой душевностью, романтичностью и нежностью. Такие девушки нередко обладают прекрасными лицами. Они всегда занимают первые места на конкурсах красоты и популярны среди мужчин. Рыбки часто имеют красивые пухлые губы, голубые глаза и светлые волосы.

Кто родился под знаком Рыбы: Ева Герцигова, Синди Кроуфорд, Элизабет Тейлор, Шэрон Стоун, Дрю Бэрримор и Ева Мендес.

Первое место – Водолей

Почетное золото в рейтинге самых красивых знаков зодиака получает Водолей.

Они могут добиться успеха и признания во всем, если захотят. Они достаточно сильные и целеустремленные, даже если жизнь ставит их в жесткие рамки. Хороших Водолеев на свете очень много, и все они действительно знают, как пользоваться красотой как оружием.

Красота Водолея – жгучая и опасная, далеко не все могут устоять перед ней. Здесь красота граничит со страстью и сексуальностью больше, чем у многих других знаков зодиака.

Кто родился под знаком Водолея: Анна Павлова, Дженнифер Энистон, Пэрис Хилтон, Джастин Тимберлейк, Тина Кароль, Шакира.