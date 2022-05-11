После войны Украину ждет вступление в какой-то новый союз, уверен нумеролог Владислав Грицай.

— Например Британия, Польша, страны Балтии, Скандинавия и Украина. Необязательно это будет какой-то военный союз, но то, что будет некое обновление, это однозначно. Вопрос НАТО и ЕС пока открыт. Ментально мы всегда были к этому готовы. Скажу сейчас такую немного мистическую вещь. Начиная с 1986 года, когда был Чернобыль, мы должны были объединиться, но по факту не вышло. Через 9 лет в 1995 году был раскол по церквям, еще 9 лет – в 2004 году была Оранжевая революция, мы не объединились. В 2013 году – Революция достоинства. И снова через 9 лет нам дали такое испытание, которое было сложно представить – война. Именно сейчас в такие жесткие времена мы объединимся в нацию. Сейчас происходит самоидентификации страны как таковой, нашего народа.

По мнению Грицая, война окончится возвращением Украиной своих границ по состоянию на 23 февраля.

— Плюс будет какая-то очень странная история по Донбассу. Кармически это пустая земля на долгие годы – лет 30-40 там ничего не будет. Окончательная победа наша – это если Крым даже не вернется в состав Украины полноценно, а там создается нейтральная администрация какая-то. В Крыму будет четыре администрации: украинская, российская, турецкая и нейтральная, допустим, от ООН. Крым станет местом, куда будут заходить корабли под разными флагами, нейтральным местом. Невозможно победить, при этом оставив Крым российским. Если он останется российским, для нас это является очагом опасности.

Нумеролог добавил, что число Дня независимости Украины — это семерка. Она символизирует духовное преображение, путь науки, культуры и трансформации ценностей.

— Мы идем сейчас этим путем. Окончательный итог – это брендирование нашей страны. Цифра 9, которая была связана с нашими испытаниями, это энергия рода. К сожалению, Советский Союз, царская Россия направляла все силы на то, чтобы мы потеряли связь с родовой системой. Все эти события, которые мы сейчас проживаем, они очень глубоко нас погружают в наш род, к памяти предков, к пониманию, кто есть мы. Сейчас мы проходим период самоидентификации каждого отдельно взятого человека.