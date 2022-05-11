Після війни на Україну чекає вступ у якийсь новий союз, упевнений нумеролог Владислав Грицай.

– Наприклад, Британія, Польща, країни Балтії, Скандинавія та Україна. Необов’язково це буде якийсь військовий союз, але те, що буде якесь оновлення, це однозначно. Питання НАТО і ЄС поки що відкрите. Ментально ми завжди були готові до цього. Скажу зараз таку трохи містичну річ. Починаючи з 1986 року, коли був Чорнобиль, ми мали об’єднатися, але за фактом не вийшло. Через 9 років у 1995-му був розкол по церквах, ще 9 років – у 2004-му була Помаранчева революція, ми не об’єдналися. У 2013 році – Революція гідності. І знову через 9 років нам дали таке випробування, яке було складно уявити – війна. Саме зараз у такі жорсткі часи ми об’єднуємось у націю. Зараз відбувається самоідентифікація країни як такої, нашого народу.

На думку Грицая, війна закінчиться поверненням Україною своїх кордонів станом на 23 лютого.

– Плюс буде якась дуже дивна історія щодо Донбасу. Кармічно це порожня земля на довгі роки – років 30-40 там нічого не буде. Остаточна перемога наша – це якщо Крим навіть не повернеться до складу України повноцінно, а там створюється якась нейтральна адміністрація. У Криму буде чотири адміністрації: українська, російська, турецька та нейтральна, припустимо, від ООН. Крим стане місцем, куди заходитимуть кораблі під різними прапорами, нейтральним. Неможливо перемогти, залишивши Крим російським. Якщо він залишиться російським, для нас це є осередком небезпеки.

Нумеролог додав, що число Дня незалежності України – це сімка. Вона символізує духовне перетворення, шлях науки, культури та трансформації цінностей.

– Ми йдемо зараз цим шляхом. Остаточний результат – це брендування нашої країни. Цифра 9, пов’язана з нашими випробуваннями, це енергія роду. На жаль, Радянський Союз, царська Росія спрямовувала всі сили на те, щоб ми втратили зв’язок із родовою системою. Всі ці події, які ми зараз проживаємо, вони дуже глибоко занурюють нас у наш рід, до пам’яті предків, до розуміння, хто є ми. Зараз ми проходимо період самоідентифікації кожної окремої людини.