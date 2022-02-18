22.02.22 – зеркальная дата, которую называют днем шести двоек. С точки зрения нумерологии этот день является уникальным и особенным.

Саму двойку считают ангельским числом, которое символизирует гармонию, чистоту и созидательную энергию. А потому 22 февраля 2022 года – прекрасный период, чтобы взяться за новые начинания, разобраться со старыми завалами или изменить свою жизнь к лучшему.

Победительница 22 сезона Битвы экстрасенсов на СТБ, азербайджанская ясновидящая Жаля Алекперова считает, что энергетика этой даты может помочь наладить отношения в паре – уладить конфликты и разногласия. Также экстрасенс составила гороскоп для каждого знака зодиака на зеркальную дату.

Овны

Этот день — идеальное время, чтобы разобраться в себе. Многие решения и выводы о жизненных обстоятельствах станут для вас очевидными. Что касается личной сферы отношений, то здесь одиноким сердцам звезды сулят перспективные знакомства. У вас есть все шансы встретить свою любовь.

Тельцы

В этот день Тельцам стоит больше времени уделить своим близким. Не откладывайте серьезные разговоры на потом — используйте возможность уладить спорные вопросы и сделать свои отношения с близкими более гармоничными.

В финансовых вопросах зеркальная дата для Тельцов — благоприятное время для весомых покупок. Они будут удачными и выгодными.

Близнецы

В этот день Близнецам стоит больше внимания уделить тем вопросам, с которыми они подолгу не могли справиться.

Сейчас фортуна будет на вашей стороне, а потому вы легко преодолеете преграды на своем пути. Кроме того зеркальная дата поможет представителям знака определиться с вектором дальнейшего движения. Вы быстро сможете поставить перед собой четкие цели. Не упустите момент.

Раки

В этот период представителей своим визитом порадует вдохновение. Зеркальная дата — прекрасное время для творческих начинаний и генерации перспективных идей.

Главное при этом — прислушиваться к внутреннему голосу и держаться подальше от пессимистично настроенных людей в вашем окружении.

Львы

В этот период многие Львы смогут уладить давние конфликты с окружающими. Сейчас вы будете максимально близки к тому, чтобы ваше мнение восполняли правильно. А потому не бойтесь сделать первый шаг к такому разговору.

В делах любовных звезды сулят романтические сюрпризы. Не исключено, что партнер удивит вас приятным подарком.

Девы

Эта дата во многом станет решающей для Дев. Представители знака смогут определиться с решением, которое подолгу обдумывали. А вот с финансовыми вопросами стоит быть осторожнее. Есть риск попасть в чужую авантюру.

Весы

Этот день для Весов — благоприятное время, чтобы избавиться от балласта в своей жизни: бросить вредные привычки, принять решение уйти с работы, которая уже давно не приносит удовольствия. И чтобы эта затея удалась, важно сделать первый шаг в выбранном направлении уже в зеркальную дату.

Скорпионы

В этот период многие Скорпионы ощутят прилив сил и в связи с этим задумаются о кардинальных переменах в своей жизни. Но звезды не советуют торопиться с решениями. Постарайтесь направить энергию в другое русло. К примеру — в творчество.

Стрельцы

Зеркальная дата сулит Стрельцам внутренние перемены. Не стоит удивляться, если те или иные жизненные обстоятельства предстанут перед вами в другом свете. И в том, что казалось непреодолимой преградой вы сможете отыскать уникальную возможность. Не упустите момент!

Козероги

В этот период упрямые Козероги, как не странно, будут максимально близки к тому, чтобы не только услышать, но и принять чужую точку зрения. Используйте этот момент, чтобы наладить отношения с близкими. У вас есть все шансы не только уладить ссоры, но и построить совместные планы на будущее.

Водолеи

Зеркальная дата для Водолеев- прекрасное время, чтобы поработать над своими былыми ошибками и промахами.

Сейчас вы, как никогда, четко и ярко увидите свои оплошности и сможете их исправить. Кроме того этот день сулит Водолеям перспективные знакомства. На вашем пути появится надежный союзник.

Рыбы

Энергетика зеркальной даты придаст Рыбам уверенности в себе. В связи с чем представители знака смогут наконец взяться за те начинания, которые подолгу откладывали на потом.

Главное при этом — не распылять свои силы на помощь тем людям, которые могут справиться со своими трудностями и без вас. Постарайтесь проявить стойкость в этом плане.