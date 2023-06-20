Гороскоп на 21 июня 2023 года предупреждает, что день не способствует важному, особенно после 12:39. Можно продолжать начатое ранее, но не стоит начинать что-то новое.

По прогнозу университета Никифоровых, могут возникнуть мысли о том, что ваши действия бессмысленны, что улучшение вашего жизненного пути недостижимо. Старайтесь не поддаваться этим тенденциям, не подпитывайте эти энергии. Идите к намеченным целям, принимая во внимание свои достижения.

После 12:39 хорошо навести порядок в своем телефоне, компьютере, удалить ненужные контакты и программы, выйти из неактуальных чатов, почистить фотографии.

Согласно гороскопу на 21.06.2023, в этот день:

благоприятно до 12:39 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

благоприятно после 12:39 — отдавать долги, начинать лечение.

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