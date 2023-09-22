Истребители F-16 очень важные для наших военных — они позволят заметно усилить нашу армию. Мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе раскрыл, изменится ли ход войны с получением самолетов F-16.

Расклад карт Таро показал, что нас ждут очень хорошие новости.

— Да, ход войны изменится, это 100%. Карты показывают победу и поднятия Украины на новый уровень в глобальном плане, — уверяет Гордеев.

Мольфар считает, что затягивать с передачей F-16 Украине западным союзникам не стоит.

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— Передавайте самолеты нашей стране. Чего вы ждете? Если карты показали все правильно, то это 100% приблизит победу — как минимум, на пол года вперед, — заявил Макс.

Ранее мольфар раскрыл, смогут ли F-16 уничтожить флот РФ. Как оказалось, нам не дадут этого сделать. И дело не в защите российских военных, а в правилах и договоренностях, по которым нам долгожданные истребители согласились передать.

Что касается о сроках поставки F-16, то Гордеев заявил, что об этом говорить нельзя. Однако идея уже постепенно реализуется.