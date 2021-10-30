Каждый из нас время от времени испытывает потребность в отдыхе, иногда это связано с усталостью от долгих рабочих дней в офисе, рутинных домашних дел, семейных хлопот. Однако бывает так, что наша усталость связана с обычной ленью, а не желанием прилагать усилия к повседневным делам.

Экстрасенс Виктор Литовский составил топ три самых ленивых знаков зодиака, специально для наших читателей.

3. Рыбы

Третье место занимают представители знака зодиака Рыбы. Обычно представителей этого знака зодиака можно охарактеризовать как очень мечтательных, чувствительных и романтических людей. Иногда Рыбы совершенно не пробивные по характеру. Они хотят, чтобы о них кто-то заботился, но при этом обратного действия и реакции от них можно не ожидать. Они из тех, кто хотят получить от жизни все и сразу, но часто это ограничивается одним лишь желанием.

Рыбы очень мечтательный знак зодиака, и часто воспринимают жизнь через призму розовых очков, выстраивают перед собой воздушные замки, рисуют для себя хорошую картинку идеальной жизни, но чаще всего одними мечтами все и заканчивается, они не сильно стремятся совершить какие-то действия для достижения своих целей.

В обиходе представителей знака зодиака Рыбы, не часто, можно назвать хозяевами года. Как ты их не проси, они никогда не уберутся за собой в комнате, а помыть за собой посуду или пол, для Рыб, можно сравнить с героическим поступком.

Уборка, стирка, приготовление пищи – это все не для них. Рыбы хотят расслабляться, а не заниматься домашними делами. Они быстрее сядут на диван перед телевизорами, в крайнем случае возьмут в руки книгу или смартфон.

2. Весы

На второй строчке топа “лентяев”, удобно и комфортно обосновались представители знака зодиака Весы. Весы живут в надежде, что за них кто-нибудь примет решение. Но если они уже как-то определятся со своими целями и поймут, что рассчитывать можно будет только на свои собственные силы, то они смогут работать и тогда они достигнут поставленных целей. Весы очень любят, когда о них беспокоятся, принимают решение вместо них и вообще делают все. В семейных отношениях они всегда и во всем надеются на своего партнера. Им так удобнее, а их интересы и желания всегда будут превыше всего.

Чаще Весы не знают чего они хотят. Они постоянно колеблются, часто им трудно сосредоточиться на одном деле, они не спешат в принятии какого-либо решения “всегда будут взвешивать все за и против».

Единственный вопрос, который дается Весам легко и вообще не вопрос: если есть желание лениться, это необходимо делать!

Весы мастера отдыха, и если они чувствуют, что пора бить баклуши, они это сделают не колеблясь ни секунды.

Жизнь Весов это определенный микс лени и упорного трудоголизма, эти две составляющие постоянно чередуются, сменяя друг друга.

Весы могут быть полны сил, амбиций и энтузиазма, но вдруг на них может напасть апатия и даже пальцем пошевелить становится лень.

Лучшее лекарство от лени в такой момент, оставить Весы наедине с собой. Ведь попытка общаться с Весами в таком случае очень не простое дело.

Но не стоит забывать, что уже завтра все поменяется. Лень будто рукой снимет и представители этого знака зодиака займутся делами с новыми силами и невероятным энтузиазмом.

1. Телец

Первое место нашего топа возглавили представители знака зодиака Телец. Тельцы очень любят комфортные условия, уют в доме, и чтобы рядом были современные блага цивилизованного мира. Любой ценой они способны достичь своих целей, много работать, потому что желают быть первыми в перегонах по успеху. Возникает очень закономерный вопрос: почему тогда в таком случае, Тельцы самые ленивые знаки?

Ответ прост потому что Телец при своей лени, он то же время самый упрямый знак Зодиака. Тельцы упорно добиваются своей цели, если они поставили перед собой цель ничего не делать и окружить себя уютом и комфортом, они как волы будут к ней идти, не обращая внимания на трудности и преграды. Ради достижения поставленных целей Тельцы не пожалеют ни времени, ни сил, ни денег.

Но после достижения своей цели, как бы вы ни пытались сдвинуть Тельца с места, это будет невозможно.

Девиз Тельцов звучит просто – пусть кто-нибудь другой это сделает.

Они с большим удовольствием будут наслаждаться и радоваться всеми возможным благам цивилизации: чтобы за них все делала специальная техника, посудомоечная машинка, робот-пылесос, мультиварка.

По этому поводу мы делаем вывод, что представители этого знака зодиака сделают все возможное, чтобы заработать денег, приобрести себе таких помощников, которые сделают все за них, а они будут просто валяться и бездельничать.