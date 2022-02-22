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Астрологія

Осталось недолго, он чахнет на глазах: Влад Росс сделал прогноз о Путине

22 февраля 2022, 20:21
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Осталось недолго, он чахнет на глазах: Влад Росс сделал прогноз о Путине
Источник: УНИАН, Depositphotos

Известный астролог Влад Росс сделал прогноз относительно будущего президента РФ Владимира Путина.

В частности, если он пойдет полномасштабной войной в Украину, то у власти ему не удастся удержаться.

— Если он развяжет полномасштабную войну с Украиной, в тот же самый день его скинут. Ну или в течение какого-то периода. Особенно неблагоприятный для него март, ноябрь и декабрь. Человек чахнет на глазах, он все хуже и хуже выглядит. Посмотрите, как он шел на встречу с Си Цзиньпинем, — рассказал Влад Росс.

Однако, если Путин не сунется с боевыми действиями в Украину, то ему все равно осталось не так долго.

— Событие только одно — Путину осталось недолго, возможно совсем недолго. Скорее всего, это последний год нахождения его в политике, — отметил астролог.

Относительно войны Росс заявил, что полномасштабного вторжения на всю территорию Украины не будет.

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