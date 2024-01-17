В первый месяц года всегда хочется сменить имидж, обновить прическу или порадовать себя другими бьюти-процедурами.

Однако поход к парикмахеру лучше планировать с учетом фаз Луны, которые непосредственно влияют на состояние и вид волос.

Лунный календарь стрижек на январь 2024 поможет определить, когда благоприятные дни для стрижки, а когда стоит воздержаться от посещения салона красоты.

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Лунный календарь стрижек на январь 2024: когда лучше стричь волосы

Первая благоприятная дата в лунном календаре стрижек — 2 января. В этот день можно смело менять длину волос, краситься и делать укладки. Астрологи утверждают, что процедуры пройдут удачно, волосы укрепятся, а также ускорится их рост.

Для экстравагантных стрижек и укладок подойдет 13 января. Также в этот день успешно пройдут эксперименты с тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный вам цвет.

Стрижка 22 января придаст здоровья волосам и убережет вас от негативной энергетики.

В какие дни нельзя стричь волосы в январе 2024 года

Неблагоприятных дней для обновления прически не так уж и много в лунном календаре на январь 2024. Крайне не рекомендуется стричься 7 января — состояние волос ухудшится, а рост замедлится.

Также не самый удачный день — 14 января. Из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть, поэтому лучше воздержаться от этих действий.

Благоприятные дни для смены имиджа в январе 2024 года

В лунном календаре на январь 2024 года есть немало дней, которые подходят для смены имиджа. Так, 1 января прекрасно подойдет для окрашивания или тонирования волос.

10 января можно смело делать химическую завивку, она не нанесет большого вреда волосам.

Если хотите покраситься в светлый оттенок — запланируйте визит в парикмахерскую на 15 января. Для привлечения энергии сделайте пышную, объемную прическу.

Также для окрашивания, тонирования и оздоровительных процедур для волос подойдет 17, 20 и 29 января.

Когда растущая Луна в январе 2024 года

Считается, что в период растущей Луны волосы растут быстрее всего. Также эта фаза естественного спутника Земли приносит приток необходимой для повседневной активности энергии.

Растущая Луна в январе 2024 года ожидается с 12 по 24 января. Уже 25-го числа на небе можно будет наблюдать полнолуние.