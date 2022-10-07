Уже через несколько месяцев наступит самая любимая пора детей и взрослых — зима и празднование Нового года. Уже совсем скоро закончится 2022 год Синего Водяного Тигра, поэтому самое время начинать планировать новогодний ужин и выбирать праздничный наряд.

Какой главный цвет грядущего года и какое животное станет символом 2023 года по восточному календарю — смотрите в нашем материале.

Главный цвет 2023

Правление Синего Водяного Тигра по восточному календарю подойдет к концу 22 января. А символом 2023 года станет Черный Водяной Кролик.

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Соответственно, главным цветом грядущего года будет черный. Этот цвет издавна ассоциируют с темнотой, ночью и со смертью.

Именно ночью древние люди становились мишенью для хищников, поэтому чернота начала ассоциироваться с чем-то страшным и неприятным.

Раньше люди верили, что чернота – это что-то плохое, а светлое — что-то хорошее. В Римской империи с III века до нашей эры на похороны начинают надевать черную одежду. Ближе к эпохе империи эта мода становится массовой. Таким образом черный цвет начинает ассоциироваться с трауром.

Такая ассоциация осталась и до сих пор. Часто черный цвет символизирует безрадостное восприятие жизни. Ходит мнение, что люди, которые одеваются в черное, нередко воспринимают жизнь в мрачных тонах, не уверены в себе, несчастливы и склонны к депрессии.

Даже в известной украинской песне Два кольори отмечается: Красный — любовь, а чорний — то журба.

Сторонники таких мнений явно устарели и отстали от моды. Сегодня черный — символ элегантности, сдержанности и сексуальности. Его можно сочетать с любыми другими цветами, комбинируя интересные образы.

В современном мире черный воспринимается как цвет творческих и креативных людей. Человек, одетый в total black, не в трауре или депрессии, он элегантный и креативный.

В позитивном понимании черный цвет ассоциируется со сдержанностью, отказом от роскоши, с лаконичностью, модой, властью и роскошью.

Кроме того, в перечне самых главных трендов сезона осень-зима 2022/2023 черный занимает весомое место.

В чем встречать 2023 год

Вопрос, который интересует большинство женщин. Ведь правильно подобранный цвет одежды задает настроение на целый год. Для новогодней ночи 2023 года стоит выбирать: