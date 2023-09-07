Богатства прокремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян не помогут ей решить проблемы со здоровьем. У нее явные затруднения, которые будут все сильнее и сильнее давить на нее, и тут дело не в медицине — страх просто так не преодолеть.

Мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе раскрыл, какие богатства получила Симоньян за грязную пропаганду.

— Деньги не помогут ей избавиться от гнетущего состояния. У нее что-то происходит со здоровьем и нервной системой. Вижу, что у нее появился очень сильный страх, — уверяет мольфар.

Гордеев добавил, что она и дальше будет подыгрывать Кремлю с пропагандой по телевидению.

— Вижу, что она очень много на себя взяла и с этим богатством не справится, — считает Макс.

Ранее мольфар раскрыл, какие деньги получили Скабеева и Попов за пропаганду в РФ. Как оказалось, муж Ольги получает значительно меньше своей жены. Однако Соловьев зарабатывает заметно больше их всех взятых. К тому же Скабеевой нравится, когда ее хвалят в Кремле.