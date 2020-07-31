Гороскоп на 31 июля 2020 для всех знаков зодиака предлагает Овнам выбирать, Близнецам бежать, а Весам – как следует расшатать все, что можно. И что нельзя – тоже.

Овен. Двойка мечей

Такой день, что над любым выбором Овны будут замирать. Вдруг именно он изменит что-то кардинально в их жизни? Вдруг ошибочный приведет к непоправимым последствиям? Но гороскоп на 31 июля считает, что ошибочный выбор лучше, чем не сделанный.

Телец. Перевернутая Звезда

У Тельцов сегодня именно та самая темная ночь, в которой ярче всего светят звезды, но только для тех, кто найдет время и силы поднять голову и посмотреть в небо. Не теряйте надежду и не сдавайтесь, каким бы страшным местом не казался сегодня мир.

Близнецы. Восьмерка посохов

Близнецам предстоит решать, продумывать и планировать прямо на бегу. Потому что все сегодня происходит очень быстро, и можно или возглавить этот внезапный коллективный забег, или плестить в хвосте, но совсем не принять участия не получится.

Рак. Смерть

Что-то новое вот-вот начнется в жизни Раков, но чтобы это случилось, что-то старое должно из нее уйти. Как минимум, можно провести ревизию одежды и избавиться от того, из чего вы выросли. Как максимум, так же можно поступить со всем – людям свойственно вырастать еще и из музыки, мнений, компаний – из всего.

Лев. Перевернутая Десятка мечей

У гороскопа на 31 июля по картам таро для Львов сегодня только одна хорошая новость – наконец-то пятница. Как бы вы ни устали, завтра можно будет отдохнуть, набраться сил, а потом попытаться прожить рабочую неделю еще раз, лучше, бережнее к себе.

Дева. Отшельник

У Дев сегодня такой особый день, он как какой-нибудь месячный духовный ритрит на Гоа, но только он здесь и только сегодня. Пусть это вас не смущает. Все равно уйдите в себя и хорошо запомните все, что там увидите.

Весы. Перевернутая Двойка посохов

Весы боятся нарушить статус кво и потому предпочитают не делать ничего, не раскачивать воображаемую лодку, просто удерживать ситуацию такой, какая она есть. Это не лучшая стратегия, тем более, что в ее сердце – не какое-то взвешенное решение, а простой страх перемен.

Скорпион. Восьмерка мечей

Кажется, Скорпионы попали в ловушку и не знают, как из нее выбраться, сохранив лицо и не потеряв то, что им дорого. Гороскоп на 31 июля напоминает на всякий случай, что большая часть ловушек в реальной жизни только кажутся ловушками. Попробуйте посмотреть на ситуацию со стороны. Возможно, решить ее можно парой слов.

Стрелец. Восьмерка чаш

Такая пятница, что все в ней опротивело. Привычные дела угнетают, развлечения вгоняют в скуку, не хочется ничего. И вот это ничего Стрельцам и может помочь. В поисках того, что вызовет интерес, оставьте на время то, что стало слишком привычным, и делайте, слушайте, ешьте то, что игнорировали прежде.

Козерог. Перевернутая Шестерка пентаклей

Любая помощь, которую вам сегодня окажут, – это не помощь, а услуга, за которую придется еще должно ходить в должниках. Если это не то, чего вы хотите, постарайтесь со всеми, даже самыми мелкими, делами справляться самостоятельно.

Водолей. Перевернутая Девятка чаш

Водолеи чувствуют себя так, будто впервые в жизни вылили всю, вообще всю воду. Усталость и внутренняя пустота угнетают. Думайте об этом как о севшем аккумуляторе и спланируйте грядущие выходные так, чтобы не напрягаться, а заряжаться.

Рыбы. Четверка чаш

Рыб кто-то как будто запустил в скучный аквариум, пока все радостно плещутся с соседнем веселом бассейне. Сложно и обидно чувствовать себя посторонними, кажется, что вас специально игнорируют. Но вряд ли это так. Просто бывают такие дни, которые нужно провести в спокойствии и апатии. Завтра все будет лучше.

Гороскоп на август

Украинский астролог Марина Скади поделилась с Фактами ICTV подробным гороскопом на август 2020 и рассказала, чего стоит ожидать всем знакам зодиака.

В августе первая половина месяца, будет очень напряженной, но вторая половина, принесет много приятных сюрпризов, многие ощутят, по настоящему, радость и счастье.

Уран, планета революций, неожиданных обновлений и высшего разума, переходит в фазу ретроградного движения. Эта планета символизирует стремление вырваться из ограничений и условностей.

Источник: А как вам такой расклад