Гороскоп на 3 августа 2020 для всех знаков зодиака зовет Овнов прыгать в резиночки, Водолеев – не рубить с плеча, а за Тельцами просто наблюдает с большим интересом.

Овен

Дурак

В новую неделю прыгните так, как когда-то прыгали в резиночки или на первый квадрат классиков. Сегодня может случаться много внезапного, и если это внезапное встречать как приключение, то день в Овнов получится невероятно удачным.

Телец

Справедливость

Тельцов ждет день мгновенной кармы. Все хорошее и сомнительное, что вы будете делать, будет немедленно к вам возвращаться, временами умножаясь на два. Гороскоп на 3 августа предлагает немедленно начать поступать хорошо.

Близнецы

Перевернутая Сила

Близнецам не хватает уверенности в себе. Обстоятельства, люди, да и, что там скрывать, понедельник, обступают со всех сторон и заставляют теряться. Не слушайте их, слушайте себя и выполняйте свои дела один за другим, в том темпе, который удобен вам.

Рак

Перевернутая Королева посохов

Неуверенность чувствуют Раки, но чем попросить помощи, совета или ободрения, будут скрывать это всеми силами. Гороскоп на 3 августа по картам таро дает только один совет: не набрасывайтесь на тех, кто задает вам вопросы. Это не чтобы подловить вас на промахе. Люди часто спрашивают просто так.

Лев

Четверка мечей

Только понедельник – но Львы уже устали. Такое бывает, иногда лучшее, что можно сделать в начале недели – это собраться с силами и не предпринимать активных действий. Напоминайте себе, что все равно самый продуктивный день недели по статистике – вторник.

Дева

Двойка мечей

Сегодня Девам свойственно впадать в ступор, как только им нужно делать выбор. Любые, даже самые простые варианты пугают. Лучшее, что можно сделать с этим – попросить кого-то выбирать за вас или делать это наугад и смотреть, что получится.

Весы

Перевернутая Шестерка посохов

Весам очень хочется возлечь на лаврах уже теперь, но поверьте, сделав это, вы не вызовете у окружающих ничего, кроме раздражения. Вы хороший человек и знаете, что делаете. Но и вам еще нужно расти и много работать прежде, чем придет время паузы на тур аплодисментов.

Скорпион

Перевернутый Туз посохов

Все кажется очень скучным, и потому Скорпионам ничего не хочется делать. Потому по гороскопу на 3 августа главная ваша задача на сегодня – найти то, что вдохновляло вас прежде, и заняться этим. А еще лучше – разобраться, почему вдохновение вообще исчезло.

Стрелец

Рыцарь посохов

Решения, поспешные и смелые, принимают сегодня Стрельцы и ни на миг не сомневаются, что у них все получится. Судя по всему, как-то так и есть – их дикий энтузиазм убедит в их правоте кого угодно. Хороший день для рискованных дел.

Козерог

Пятерка посохов

Козерогов тянет проверить свои силы в столкновении, а потом они провоцируют всех вокруг. И во всем видят брошенный вызов. Такое случается, главное – помните, что дружеский спарринг и смертельный бой – это очень разные ситуации. Цельтесь в первую.

Водолей

Тройка мечей

Неделя Водолеев начинается не лучшим образом. Горе и предательство близких людей и верных друзей кружится вокруг вас. Единственное, что посоветует гороскоп на 3 августа для всех знаков зодиака – давайте людям возможность объясниться прежде, чем обижаться на них.

Рыбы

Четверка пентаклей

Сегодня есть шанс потерять что-то из того, что вы так долго создавали и строили. Будьте внимательны, постарайтесь не принимать сегодня важных решений и не рисковать без веских поводов. Ваша цель сегодня – сохранить, а не ухватить еще больше.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Для всех знаков зодиака гороскоп 2020 на август предсказывает много приятных сюрпризов.

Уран, который символизирует стремление вырваться из ограничений и условностей, переходит в фазу ретроградного движения.

Во второй половине августа люди могут изменить все, что их окружает, появляется желание противостоять власти, руководству и конкурентам.

Источник: А как вам такой расклад