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Гороскоп на 23 января 2024 года: будьте готовы к непониманию

22 января 2024, 21:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
23 січня 2024: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 января 2024 года предупреждает об излишней чувствительности и слезах переживаний.

Эксклюзивный гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

23 января: какой это лунный день

Вторник, 13-14 лунные сутки. Луна занимает знак Близнецы.

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Влияние Луны 23 января на различные сферы жизни

До 17:00 благоприятное время для начинаний и поездок, день удовольствия и заботы о себе, рекомендуется сходить в сауну, спа, парикмахерскую, косметический салон. Хорошо читать и размышлять.

После 17:00 не рекомендуется путешествовать и стричь волосы, могут быть перепады настроения, проявления отрицательных эмоций. День хорош для приготовления лекарств, но не для лечения, рекомендуется чтение священных писаний.

Вторник — день решительных действий и активного решения различных вопросов и проблем. Очень хорошее время для спорта и соревнований, физической работы, ремонта автомобилей, сделок с недвижимостью, хирургических операций и начала лечения.

При необходимости можно вступать в споры, начинать судебные разбирательства.

Марс — планета конфликтов, поэтому во вторник часто возникают ссоры, непонимание. Не рекомендуется в этот день проводить переговоры, играть свадьбы, отправляться в путешествия.

Гороскоп на 23 января: что можно делать

23 января будет преобладать энергия познания и общения. Благоприятно проводить деловые встречи, работать с информацией, анализом и документами. Хорошо взаимодействовать с друзьями или новыми знакомыми, принимать гостей. Дайте время и внимание хобби и чтению.

Согласно гороскопу, 23 января будет много трогательных слез, расстройств и переживаний. Возможна гиперчувствительность из-за того, что на вас неоправданно нападают, претензии и негодование, нарастающее недовольство.

Хорошо в этот день делать духовные практики, которые помогают очистить сознание от обид и претензий. Осмотрительность и бдительность в этот день помогут избежать многих неприятностей.

23 января не способствует делам, требующих умиротворенного состояния. Не рекомендуется отправляться в поездки, делать крупные покупки и другие важные начинания.

Аффирмации на 23 января

Жизнь приносит мне радость и удовольствие. Я двигаюсь по жизни легко.

Я живу достойной жизнью и моего дохода хватает на удовлетворение всех моих потребностей.

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