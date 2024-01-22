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Гороскоп на 23 січня 2024 року: будьте готові до нерозуміння

22 Січня 2024, 21:15
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
23 січня 2024: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 січня 2024 року попереджає про надмірну чутливість і сльози переживань.

Ексклюзивний гороскоп на 23 січня для всіх знаків зодіаку на Фактах ICTV.Life склала астрологиня Наталя Коваленко.

23 січня 2024: який це місячний день

Вівторок, 13-14 місячна доба. Місяць займає знак Близнята.

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Вплив Місяця 23 січня 2024 на різні сфери життя

До 17:00 сприятливий час для починань і поїздок, день задоволення і турботи про себе, рекомендується сходити в сауну, спа, перукарню, косметичний салон. Добре читати і міркувати.

Після 17:00 не рекомендується подорожувати і стригти волосся, можуть бути перепади настрою, прояви негативних емоцій. День хороший для приготування ліків, але не для лікування, рекомендується читання священних писань.

Вівторок – день рішучих дій і активного розв’язання різних питань і проблем. Дуже гарний час для спорту і змагань, фізичної роботи, ремонту автомобілів, угод із нерухомістю, хірургічних операцій і початку лікування.

За необхідності можна вступати в суперечки, починати судові розгляди.

Марс – планета конфліктів, тому у вівторок часто виникають сварки, нерозуміння. Не рекомендується цього дня проводити переговори, грати весілля, вирушати в подорожі.

Гороскоп на 23 січня 2024: що можна робити

23 січня переважатиме енергія пізнання і спілкування. Сприятливо проводити ділові зустрічі, працювати з інформацією, аналізом і документами. Добре взаємодіяти з друзями або новими знайомими, приймати гостей. Дайте час і увагу хобі та читанню.

Згідно з гороскопом, 23 січня буде багато зворушливих сліз, розладів і переживань. Можлива гіперчутливість через те, що на вас невиправдано нападають, претензії й обурення, невдоволення, що наростає.

Добре в цей день робити духовні практики, які допомагають очистити свідомість від образ і претензій. Обачність і пильність цього дня допоможуть уникнути багатьох неприємностей.

23 січня не сприяє справам, що вимагають умиротвореного стану. Не рекомендується вирушати в поїздки, робити великі покупки та інші важливі починання.

Афірмації на 23 січня 2024

Життя приносить мені радість і задоволення. Я рухаюся по життю легко.

Я живу гідним життям і мого доходу вистачає на задоволення всіх моїх потреб.

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