Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Астрологія

Гороскоп на 22 июля: самый быстрый знак по эту сторону Рио-Гранде

21 июля 2020, 23:34
Юлія Ляхова
Гороскоп на 22 июля: самый быстрый знак по эту сторону Рио-Гранде

Гороскоп на 22 июля 2020 для всех знаков зодиака советует, кому сегодня лучше отдохнуть, кому перестать ревновать, а кому немножко сбавить на поворотах и участках дороги с камерами слежения.

Овен

Перевернутая Восьмерка чаш

Бывает такое, что сериал не заходит с самого начала, но смотришь его сезон за сезоном – потому что вдруг там дальше самая мякотка? Многие так не только с сериалами проворачивают, а со всем. Прочитав гороскоп на 22 июля по картам таро, оглянитесь и подумайте, не прибило ли вас случайно к этим многим и не пора ли вам бросить то, что не получается и не радует. 

Гороскоп на 22 июля

Телец

Пятерка посохов

Сегодня тянет ввязываться в совершенно бесполезные споры. Особенно осторожны будьте в соцсетях. Иначе можно написать невинный комментарий о том, что грибы это не овощи, потому что они не растения и не животные, а нечто совершенно иное – и обнаружить себя часы спустя, грозящим вычислить кого-то по айпи.

Гороскоп на 22 июля

Близнецы

Шестерка пентаклей

Любая помощь сегодня – помощь с двойным дном. Любые услуги, которые окажут вам, потом аукнутся какими-то неприятными условиями, о которых вы узнаете не сразу. Любая помощь, которую окажете вы, не вернется к вам и будет забыта. Потому если хотите сегодня сделать доброе дело – делайте его только от чистого сердца. Кроме осознания, что вы хороший человек, вы больше все равно ничего не получите.

Гороскоп на 22 июля

Рак

Дьявол

Житейские мелочи подстерегают вокруг. Все акции, рекламы и маркетинговые схемы направлены сегодня на вас. Оглянуться не успеете, и вот вы уже покупаете квартиру, потому что в подарок за это вам пообещали кепку. Если не планируете покупать квартир, будьте осторожны и не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.

Гороскоп на 22 июля

Лев

Перевернутый Отшельник

Все очень просто – если вы никому не показываете, насколько вы круты, никто и не будет об этом знать. Все ваши умения, способности и прекрасные моральные качества мало чего стоят, если ими нельзя поделиться. Сегодня делитесь, хотя бы попробуйте, или под конца дня ощущение нереализованности и одиночество накроют вас.

Гороскоп на 22 июля

Дева

Королева чаш

Сегодня вы с вашим адским чутьем можете понять, что кому-то плохо и нужна ваша помощь и поддержка. Если у вас есть на это силы – поддержите и помогите, например, Львам. Немногие так же хорошо сегодня способны понимать чувства других людей. Используйте свой временный дар во благо.

Гороскоп на 22 июля

Весы

Перевернутая Королева посохов

Во многих языках зависть и ревность – это одно и то же слово. На вашем зодиакальном языке в гороскопе на 22 июля 2020 – тоже. Бесконечно будет тянуть сравнивать себя с другими и обесценивать чужие заслуги и успех. Напоминайте себе о том, что вас это никуда не приведет. Если уж сравнивать, то сравните себя с собой, например, пять лет назад.

Гороскоп на 22 июля

Скорпион

Перевернутый Рыцарь посохов

Вы сегодня самый быстрый знак по эту сторону Рио-Гранде, но послушайте, если вы не начнете притормаживать на поворотах, то просто вылетите с трассы, а то и вовсе попадете на камеры и штраф. Скорость – это хорошо, но так вы упускаете важное и в итоге летите все куда-то не туда.

Гороскоп на 22 июля

Стрелец

Перевернутая Двойка чаш

У вас может не ладиться общение ни с кем и ни о чем. Это можно или переждать – завтра все должно наладиться само собой. Или, если не общаться не вариант, задавать вопросы и давать подробные объяснения. Иначе, если вас можно будет понять неправильно – вас будут понимать неправильно.

Гороскоп на 22 июля

Козерог

Семерка посохов

Многие сегодня будут сомневаться в вас и в том, что вы делаете. Не ведитесь: главное, чтобы в себя верили вы сами. Можете спорить, протестовать и доказывать – без вас этого никто не сделает, и если вы хотите заразить своими убеждениями других, нужно действовать агрессивно.

Гороскоп на 22 июля

Водолей

Перевернутая Семерка мечей

Если вам кажется, что что-то в вашей жизни не работает, то это вам не кажется. Только не сегодня. Сегодня вы видите все честно и так, как оно есть, без мишуры, красивых огоньков и флера самообмана. Запомните все, что увидите. Все это можно исправить, если умудриться не забыть эту честную картинку.

Гороскоп на 22 июля

Рыбы

Четверка посохов

Если получится, отдохните сегодня. Вы хорошо выкладывались в прошлые дни, и еще покажете в следующие. Но для этого нужно набраться сил, и именно отдых – ваше главное на сегодня дело. Отодвиньте важные дела на потом, на сегодня оставьте чтение гороскопа по картам таро и другие мелочи, подберите хорошую музыку для фона, переписывайтесь с друзьями. Вам, сегодня, так можно.

Гороскоп на 22 июля

Гороскоп на июль 2020 будет благоприятным. Многие почувствуют, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Источник: А как вам такой расклад

Теги
Гороскоп
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка