Гороскоп на 22 июля 2020 для всех знаков зодиака советует, кому сегодня лучше отдохнуть, кому перестать ревновать, а кому немножко сбавить на поворотах и участках дороги с камерами слежения.

Овен

Перевернутая Восьмерка чаш

Бывает такое, что сериал не заходит с самого начала, но смотришь его сезон за сезоном – потому что вдруг там дальше самая мякотка? Многие так не только с сериалами проворачивают, а со всем. Прочитав гороскоп на 22 июля по картам таро, оглянитесь и подумайте, не прибило ли вас случайно к этим многим и не пора ли вам бросить то, что не получается и не радует.

Телец

Пятерка посохов

Сегодня тянет ввязываться в совершенно бесполезные споры. Особенно осторожны будьте в соцсетях. Иначе можно написать невинный комментарий о том, что грибы это не овощи, потому что они не растения и не животные, а нечто совершенно иное – и обнаружить себя часы спустя, грозящим вычислить кого-то по айпи.

Близнецы

Шестерка пентаклей

Любая помощь сегодня – помощь с двойным дном. Любые услуги, которые окажут вам, потом аукнутся какими-то неприятными условиями, о которых вы узнаете не сразу. Любая помощь, которую окажете вы, не вернется к вам и будет забыта. Потому если хотите сегодня сделать доброе дело – делайте его только от чистого сердца. Кроме осознания, что вы хороший человек, вы больше все равно ничего не получите.

Рак

Дьявол

Житейские мелочи подстерегают вокруг. Все акции, рекламы и маркетинговые схемы направлены сегодня на вас. Оглянуться не успеете, и вот вы уже покупаете квартиру, потому что в подарок за это вам пообещали кепку. Если не планируете покупать квартир, будьте осторожны и не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.

Лев

Перевернутый Отшельник

Все очень просто – если вы никому не показываете, насколько вы круты, никто и не будет об этом знать. Все ваши умения, способности и прекрасные моральные качества мало чего стоят, если ими нельзя поделиться. Сегодня делитесь, хотя бы попробуйте, или под конца дня ощущение нереализованности и одиночество накроют вас.

Дева

Королева чаш

Сегодня вы с вашим адским чутьем можете понять, что кому-то плохо и нужна ваша помощь и поддержка. Если у вас есть на это силы – поддержите и помогите, например, Львам. Немногие так же хорошо сегодня способны понимать чувства других людей. Используйте свой временный дар во благо.

Весы

Перевернутая Королева посохов

Во многих языках зависть и ревность – это одно и то же слово. На вашем зодиакальном языке в гороскопе на 22 июля 2020 – тоже. Бесконечно будет тянуть сравнивать себя с другими и обесценивать чужие заслуги и успех. Напоминайте себе о том, что вас это никуда не приведет. Если уж сравнивать, то сравните себя с собой, например, пять лет назад.

Скорпион

Перевернутый Рыцарь посохов

Вы сегодня самый быстрый знак по эту сторону Рио-Гранде, но послушайте, если вы не начнете притормаживать на поворотах, то просто вылетите с трассы, а то и вовсе попадете на камеры и штраф. Скорость – это хорошо, но так вы упускаете важное и в итоге летите все куда-то не туда.

Стрелец

Перевернутая Двойка чаш

У вас может не ладиться общение ни с кем и ни о чем. Это можно или переждать – завтра все должно наладиться само собой. Или, если не общаться не вариант, задавать вопросы и давать подробные объяснения. Иначе, если вас можно будет понять неправильно – вас будут понимать неправильно.

Козерог

Семерка посохов

Многие сегодня будут сомневаться в вас и в том, что вы делаете. Не ведитесь: главное, чтобы в себя верили вы сами. Можете спорить, протестовать и доказывать – без вас этого никто не сделает, и если вы хотите заразить своими убеждениями других, нужно действовать агрессивно.

Водолей

Перевернутая Семерка мечей

Если вам кажется, что что-то в вашей жизни не работает, то это вам не кажется. Только не сегодня. Сегодня вы видите все честно и так, как оно есть, без мишуры, красивых огоньков и флера самообмана. Запомните все, что увидите. Все это можно исправить, если умудриться не забыть эту честную картинку.

Рыбы

Четверка посохов

Если получится, отдохните сегодня. Вы хорошо выкладывались в прошлые дни, и еще покажете в следующие. Но для этого нужно набраться сил, и именно отдых – ваше главное на сегодня дело. Отодвиньте важные дела на потом, на сегодня оставьте чтение гороскопа по картам таро и другие мелочи, подберите хорошую музыку для фона, переписывайтесь с друзьями. Вам, сегодня, так можно.

Гороскоп на июль 2020 будет благоприятным. Многие почувствуют, что пришло время что-то поменять в своей жизни. Начнется новый виток событий, касающихся дома, семьи, недвижимости, отношений с родственниками.

Источник: А как вам такой расклад