Подарок для коллеги на Новый год 2022 нужно выбирать тщательно, поскольку с этим человеком вы проводите львиную часть своего обычного дня.

Чтобы выбрать хороший презент необходимо обратить внимание на то, что стоит у сотрудника на столе. Старую чашку можно заменить на оригинальную и красивую, а исписанный органайзер на новый.

Факты ICTV собрали лучшие идеи для подарка коллеге.

Необычная кружка

Кружка – это хороший подарок на Новый год для коллег, которые любят проводить рабочий день вместе с чашкой теплого напитка.

Сейчас существует множество креативных кружек. Можете остановить выбор на кружке, которая меняет свой рисунок, когда нагревается. Для более креативных (или забывчивых) можно взять кружку, которая позволяет сделать свой рисунок или же записать важное напоминание.

Еще один хороший вариант – кружка-мешалка, которая позволяет быстро перемешать молоко с кофе или сахар в чае.

Цена: 200-350 грн

Органайзер для автомобиля

Заядлым автомобилистам можно подарить органайзер для авто, который вешается на спинку сидения. Он поможет освободить заднее сидение и бардачок от мелких вещей.

В удобные кармашки органайзера помещаются бутылки с водой, зонтик, ручки, ключи и множество других вещей, которые понадобятся любому автолюбителю.

Конечно, стоимость такого подарка может немного “кусаться”, зато он очень практичен и обрадует автомобилиста.

Цена: 375-800 грн

Качественный блокнот

В современном мире все важные события и напоминания можно занести в смартфон, но все же есть в блокнотах своя изюминка. Особенно занятые коллеги обязательно оценят новый блокнот, даже если старый еще не до конца исписан.

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Можно проявить креативность и подарить блокнот ручной сборки или же купить блокнот с черными страницами, а к нему добавить белую ручку.

Цена: 150-400 грн

Бутылка вина

Хороший алкоголь у многих является частью новогоднего стола, так почему бы не облегчить коллеге муки выбора и не подарить бутылку вина, которую можно будет распить с друзьями и близкими на Новый год или с коллегами на корпоративе.

Если не хотите сильно тратиться, но не желаете подарить плохое вино, то лучше покупать его в специализированных магазинах и посоветоваться с консультантом, чтобы подобрать хороший алкоголь за приемлемую цену.

Цена: 150-600 грн

USB-лампа

Любителям работать до ночи или для тех, кто постоянно в разъездах, прекрасно подойдет USB-лампа. Ведь не всегда есть возможность работать с включенным светом.

Такая лампа подключается к ноутбуку и обеспечит необходимое количество света для того, чтобы работать без излишней нагрузки на глаза.

Можно выбрать как более практичный вариант, который понравится путешественникам, так и более шутливый – лампу в виде космонавта.

Цена: 70-200 грн

К слову, вопрос, что подарить на Новый год, опять становится актуальным. Если за 12 месяцев у вас не насобиралось идей того, что подарить на Новый год близким и друзьям, Факты ICTV подготовили 10 неплохих вариантов.