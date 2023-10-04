За жизнь известных прокремлевских личностей не стоит переживать. Мольфар Маск Гордеев в эфире Ранку у великому місті рассказал, реальны ли покушения на Симоньян и Собчак.

Как оказалось, их жизни ничего не угрожает.

— Это все фейк и ложь. Там все хорошо у них. На сейчас они почему-то решили, что главные, и являются первыми людьми, которых нужно убрать. У них настолько сильная паранойя, что им уже кажется риск покушения, — считает мольфар.

Гордеев добавил, что у Симоньян и Собчак очень раздутое эго до космоса, и считают себя главными врагами.

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— Они сами в это верят. Все, кто стоял за этими страшными ситуациями — все будут наказаны. Война вернется туда, где она началась, — считает мольфар.

Впрочем, некоторых известных личностей из России все же уберут в ближайшее время. Ранее мольфар увидел приговор для Суровкина. Военный попрощается с жизнью очень неожиданно — для этого в России разыграют настоящий спектакль.